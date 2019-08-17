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川普持續推動F16V對台軍售案　空軍司令部曝「解放軍繞台3路線」

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▲F-16V。（圖／翻攝自洛克希德馬丁官網）

▲F-16V中的「V」是蝮蛇（Viper）的縮寫，代表著先進的航電能力。（圖／翻攝自洛克希德馬丁官網）

記者柯振中／綜合報導

川普政府持續推動對台F-16V戰機軍售案的消息傳出後，空軍司令部16日公布了「主力戰機服役已屆中壽期」、「解放軍繞台3路線」、「能最快形成即時戰力」等4大因素，強調採購戰機的必要性。司令部表示，F-16V戰機獲得後，將新增一個戰鬥聯隊，兵力編現將達90％以上，大幅強化防空安全。

據了解，我國空軍目前擁有144架F-16A／B戰機，日前通過「鳳展計畫」專案後，國軍擁有的F-16戰機將在2023年前全部升級成F-16V，截至目前為止，已有4架F16戰機交付進行升級作業。此外，空軍還向美方購買了66架F-16V戰機，未來將在台東志航空軍基地服役。

對於採購新型戰機的必要性，空軍司令部16日在臉書粉專上指出，空軍三型主力戰機服役至今已屆中壽期，為了因應不斷提升的威脅、配合未來作戰需求，才要籌建新式戰機。

▼採購F-16V是為了配合未來的作戰需求。（圖／翻攝自洛克希德馬丁官網）

F-16V。（圖／翻攝自洛克希德馬丁官網）

空軍司令部說明，從民國92年開始，空軍不斷向美國爭取填補戰力間隙的機種，但直到108年才獲得同意，這次開創空防戰力的新契機。

空軍司令部說到，由於美軍各型的先進主力戰機符合我國需求，且F-16 BLK 70型機人員的轉換訓練最快、後勤維護的成本效益較高，加上獲得期程短，能最快型程即時戰力，是目前針對威脅的最佳選項。

空軍司令部列出解放軍繞台3路徑指出，解放軍從不放棄「武力犯台」的意圖，且敵我雙方的軍力漸漸懸殊，解放軍對台「遠海長航、繞台飛行」變成常態化軍事訓練，所以國軍需要獲得性能優異的戰機，才能得到空中作戰的優勢。

此外，空軍司令部提到，新式戰機獲得後，將規劃新增一個戰鬥機聯隊，兵力編現比將達90％以上，大幅強化本島整體防空安全，「讓我們大家一起期待新式戰機的到來。」

根據《華盛頓郵報》報導，儘管北京不斷反對，但消息人士指出，川普政府仍持續推動價值80億美元的對台F-16V戰機軍售案，預計參院外交委員會、眾院外交委員會都不會阻撓。對於採購的進度，空軍司令部表示，空軍向美方提出F-16V新式戰機採購需求案，目前全案正依程序進行審查作業中，將靜待美方正式通知。

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