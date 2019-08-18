快訊／13縣市深夜發大雨特報　氣象局：看到藍天陽光，小心是騙局

▲19日台中以北、宜蘭、南投及南部地區有局部大雨發生。（圖／記者李毓康攝）



記者董美琪／綜合報導

受到對流雲系發展旺盛，氣象局18日21:30針對全台13縣市發布大雨特報，提醒民眾注意雷擊及強陣風；連日降雨，山區請防範坍方及落石。

中央氣象局指出，針對北北基、桃竹苗（含新竹縣市）、台中市、南投縣、台南市、高雄市、屏東縣及宜蘭縣發布大雨特報。

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氣象局表示，因對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，18日晚至明（19日）台中以北、宜蘭、南投及南部地區有局部大雨發生的機率。

氣象局「報天氣」粉絲團小編表示，週一和週二因為低壓帶影響，天氣還是相當不穩定，尤其是中午過後容易有大雷雨發生。假如看到藍天白雲和陽光，小心這是一場騙局，帶個雨具比較心安。

週三開始水氣有減少的趨勢，下雨下到厭世的南台灣雨勢有機會趨緩！但會不會好到停下來，還要得觀察一下比較新的資料判斷了。其他地方則恢復典型夏季的天氣，大致晴朗、午後有較大雨勢發生。