變天「大雨彈」擴灌北台！　彭啟明：第11號颱風下周恐生成、靠近台灣

▲嘉義以南5縣市發布大雨特報。（圖／中央氣象局）

記者許力方／綜合報導

對流雲系發展旺盛，屏東縣已有局部豪雨發生，中央氣象局持續針對嘉義以南5縣市發布「大雨特報」，受西南風影響，18日仍易有短時強降雨造成的局部大雨。天氣風險公司總經理彭啟明則預報，雖然西南風帶來雨勢漸緩，各地反而易有偶陣雨發生，下周後期數值預報模式出現了熱帶擾動靠近台灣附近的結果，今年第11號颱風恐在下周生成。

氣象局預報，18日西南風持續影響，苗栗以南及宜蘭地區有短暫陣雨或雷雨，凌晨至上午易有短時強降雨，並有局部大雨，台東也有局部短暫陣雨，其他地區上午多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，其中北部、東半部山區及大台北、宜蘭地區有局部大雨發生機率。

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▲第11號颱風下周恐生成，靠近台灣。（圖／NCDR）



▲西南風減弱雨勢持續，北部也將出現午後陣雨。（圖／中央氣象局）



氣象局指出，19、20日（下周一、二）台灣位於大低壓帶內，大氣環境不穩定，仍有局部大雨發生機率，恐有中尺度低壓或熱帶系統發展；南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。雨勢約在21日（下周三）漸緩，但南部仍有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。

彭啟明分析，西南風逐漸減弱，但台灣天氣並不會很快地就好起來，17、18日中南部全天仍有陣雨，連續3天下了快700毫米，對山區是考驗，尤其清晨雨勢仍大，中部以北以及東半部上半天天氣相對較好，下半天山區也會有午後雷陣雨發生。

未來3、4天台灣依舊處於西南風環境中，彭啟明說，降雨雖小，但午後雷陣雨會越來越多，北部也會開始偶有陣雨，主要是因為太平洋高壓勢力偏東，台灣長期位於低壓區，大氣環境不穩定，很容易有對流發展起來。

此外，因台灣下周位於低壓區，彭啟明指出，各地全天天氣都會變得不穩定，下周後期數值預報模式更出現了熱帶擾動靠近台灣附近的結果，第11號颱風有機會冒起來，現在說颱風還太早，變數仍大，等到熱帶低壓生成後再觀察較合適，不要太急，準確度不高，可能下一個模式、預報就沒有颱風生成訊號，提醒民眾，下周隨時留意更新天氣預報。

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