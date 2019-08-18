南部雨下到厭世...一張圖看一周雨怎麼下　遠方還有熱帶系統醞釀中

▲南部連日大雨，周三後降雨有機會趨緩。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

一周天氣出爐！氣象局表示，未來一周天氣主要分為2個階段，周一、二受到低壓帶影響，天氣仍不穩定，尤其午後容易有大雷雨發生，周三之後至周日，水氣有減少趨勢，南部雨勢有機會趨緩，其他地區大致恢復為多雲到晴，午後有雷陣雨發生的型態。另外，在遠方洋面上有熱帶系統發展的機率，氣象局將持續關注。

請繼續往下閱讀...

▲根據氣象局定量降水預報顯示，周一各地天氣仍不穩定，山區、近山區平地都要留意雨勢。（圖／中央氣象局）

氣象局指出，周一、二台灣位在大低壓帶內，大氣環境不穩定，南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區時晴時雨，午後在熱力作用加成下，各地雨勢會較顯著，請留意局部大雨；氣溫方面，南部地區因降雨明顯，高溫29、30度，其他地區高溫30至33度間，仍感悶熱。

▲未來一周天氣出爐，周一、二仍時晴時雨，周三後雨勢有望趨緩。（圖／中央氣象局）

周三開始水氣有減少的趨勢，下雨下到厭世的南台灣雨勢有機會趨緩，但會不會好到停下來，還要得觀察一下比較新的資料判斷。其他地方則恢復典型夏季的天氣，大致晴朗、午後有較大雨勢發生。

▲未來一周，遠方洋面上有熱帶系統醞釀發展機率。（圖／中央氣象局）

另外，氣象局指出，未來一周菲律賓東方海面上有熱帶系統發展的機率，但發展的時間、位置仍有不確定性，氣象局將持續關注。