北北基12縣市大雨特報「全台連下2天防致災降雨」　白鹿颱風最快周三恐生成

▲今全台防大雨。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

北北基12縣市大雨特報，連兩天全台防大雨！中央氣象局預報員李孟軒表示，今天（19日）低壓帶影響，全台都有短暫陣雨或雷雨，且有大雨發生可能。氣象專家吳德榮指出，不穩定天氣再兩天，慎防「致災性降雨」；最新各國模式模擬顯示，菲律賓東方海面大約在周三（21日）至周五（23日）有颱風生成的機率。對此，李孟軒說，還要再觀察，周三之後比較明確，但也不排除有颱風生成。

大雨特報：台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、台南市、高雄市、屏東縣

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氣象局對12縣市發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今台中以北、南投及南部地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風；連日降雨，山區請防範坍方及落石。

李孟軒接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，今北部、東半部降雨不會侷限在午後，且低壓帶影響到周二（20日）；周三開始，太平洋高壓逐漸增強，降雨逐漸縮小，但南部還是會下雨，只是雨量比較少，而其他地區以午後雷陣雨為主。

▼今晨0時至清晨6時，幾乎全台都有下雨。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖顯示全台有雨。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，今晨在季風低壓環流影響下，台灣附近有很多對流雲，與前幾天西南季風受地形抬升，對流雲最強經常存在於迎風面的型態已略有轉變；截至5時，從竹苗至中部山區一帶有降雨，中央山脈東側的花蓮也有明顯降雨。

吳德榮說，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今、周二台灣都在季風低壓環流內，低層水氣多，天氣不穩定，各地有局部陣雨或雷雨，有激發「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）的機率，並有帶來大量降雨的潛勢；山區土石含水量已達臨界值，很容易導致塌方、落石、土石流等災害。

▼北北基12縣市大雨特報。（圖／氣象局）





吳德榮指出，周三低層水氣略減少，各地局部陣雨或雷雨的機率略為下降；周四（22日）、周五大氣漸趨穩定，各地多雲時晴，也逐漸轉為以午後為主的降雨型態；周六（24日）、周日（25日）天氣得視熱帶擾動發展及動向而定，尚待進一步觀察。



吳德榮表示，最新各國模式（歐洲ECMWF、美國GFS、加拿大CMC）模擬顯示，菲律賓東方海面大約在周三至周五有颱風生成的機率，至於其未來動向，最新美國GFS及加拿大CMC系集模擬的結果差異很大，歐洲ECMWF的模擬則又是另一個結果，可見其不確定性過大，現在還不適宜討論它對台灣的影響，需再觀察。

天氣風險公司分析師簡瑋靚提醒，本周低壓帶裡開始有些擾動發展起來，不排除會接近台灣，但現在變數還很大，要持續更新最新天氣動態。

對此，李孟軒指出，還要觀察擾動發展，目前發展還沒有很好，周三之後再看會比較明確，的確不排除會有颱風生成，但到時會不會真的變颱風？以及未來動向？都還要再觀察。若屆時成颱，將是今年第11號颱風「白鹿」（Bailu），原名為「海燕」（Haiyan），但海燕2013年在菲律賓造成慘重傷亡，被颱風委員會除名，由「白鹿」取代。

天氣風險公司在臉書發文說，北部18日午後雷雨噴發後，低壓帶從沖繩整個包覆到台灣，台灣附近也慢慢轉變南北風的交會帶，加上西南風一直補充水氣，以致很多對流在海面上消消長長，「場面有點失控，很難預報」；今全台都有雨，且各地都容易出現短時強降雨，天氣非常不穩定。

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