今起3天全台有雨！11號颱風「白鹿」誕生？　吳德榮：周三四可能生成

▲今中南部持續易有雨，北部、東部午後防雷陣雨。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中南部9縣市大雨特報，今起3天「全台有雨」！氣象專家吳德榮指出，最新各國模式模擬顯示，菲律賓東方海面大約周三（21日）、周四（22日）前後有颱風生成的機率。對此，中央氣象局預報員官欣平表示，環境的確有利於熱帶擾動生成，至於會不會進一步發展增強為颱風？影響台灣？這都還要再觀察。若屆時成颱，將是今年第11號颱風「白鹿」（Bailu），原名為「海燕」（Haiyan），但海燕2013年在菲律賓造成慘重傷亡，被颱風委員會除名，由「白鹿」取代。

大雨特報：台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣

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氣象局對中南部9縣市發布大雨特報，西南風影響易有短時強降雨，今天（18日）台中以南及澎湖地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。官欣平接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今苗栗以南一整天有不定時短暫陣雨或雷雨，但比起前幾天沒那麼嚴重；苗栗以北、東半部上午天氣還好，以午後雷陣雨為主，北部平地、東半部山區午後可能有短時強降雨、較大雨勢出現。

▲▼今雨區預報圖顯示全台有雨。（圖／氣象局）

官欣平說，西南風影響到今天，周一（19日）、周二（20日）台灣位於大低壓帶裡面，全台天氣不是很穩定，要注意可能有中尺度對流系統發展，南部依舊可能會下雨；而要注意的是，北部、東半部一整天不定時有下雨機會，其中午後降雨機率比較高。

官欣平表示，太平洋高壓周三開始逐漸增強，由於位於過渡期，下雨狀況有比較明顯減緩，慢慢轉變成較穩定的夏季天氣型態，但南部還是有短暫陣雨或雷雨，其他地區大部分為多雲到晴、午後有雷雨。

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今西南季風挾帶低層水氣，對流不穩定，迎風面有局部陣雨或雷雨，有激發「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）的機率，帶來低漥地區淹水的威脅，並續有大量降雨的潛勢；背風面北部、東半部大多為多雲時晴，局部地區偶有短暫陣雨或雷雨，亦有較大降雨的機率。

▼吳德榮說，周三晚間8時各國模式（歐洲左圖、美國GFS中圖、加拿大CMC右圖）模擬顯示，在菲律賓東方海面有颱風生成的機率。（圖／翻攝「三立準氣象·老大洩天機」專欄）





吳德榮指出，周一、周二台灣都在季風低壓環流內，大氣很不穩定，激發「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）、連日大量降雨的天氣型態尚未結束；周三至周五（23日）低層水氣減少，大氣漸趨穩定，各地多雲時晴、午後有局部陣雨或雷雨的機率，山區機率較高；周六（24日）天氣得視熱帶擾動發展及動向而定，尚待進一步觀察。



吳德榮說，最新各國模式（歐洲ECMWF、美國GFS、加拿大CMC）模擬顯示，菲律賓東方海面大約在周三、周四前後有颱風生成的機率，但由於是4、5天的模擬有一定的誤差，再加上各國模擬的動向亦不一致，現在還不適宜根據模式模擬來討論它對台灣的影響，因不確定性過大需再觀察。

對此，官欣平表示，8月、9月菲律賓東方海面是颱風生成熱區，的確近期環境很有利熱帶擾動生成並發展，但屆時在哪個位置？強度？會不會持續發展變成颱風？會不會影響台灣？都還要等比較後面的時間才能確定。

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