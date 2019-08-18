高雄連日豪雨「木瓜」慘兮兮！韓國瑜19日將到旗山視察



▲高雄木瓜田農損狀況。（圖／高市農業局提供）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市近期受到西南風影響連續降雨，已陸續有農損顯現，至8月18日止，已造成本市359萬7千元農損，主要受害作物為木瓜水傷；並有六龜區通報農田埋沒5公頃、流失3公頃。隨著氣候可能轉穩，陽光照射後，木瓜與果品的遲滯性災情將持續明顯。

▲高雄木瓜田農損狀況。（圖／高市農業局提供）

高雄市木瓜種植面積約258公頃，主要於旗美區有228.4公頃，包含美濃92.2公頃、六龜55.5公頃、杉林46公頃、旗山34.7公頃等；因近期連續降雨影響，造成水傷災情逐漸顯現，市府農業局及當地公所正加緊確認災損，連日豪雨災情也讓勘災困難，市府農業局吳芳銘局長表示，待豪雨暫歇，公所同仁與農民才能確認災情損失，農業局預計本周四邀集高雄改良場、農糧署等組成災情確認小組，確認本波豪雨農業災損程度，將以最快速度陳報中央爭取現金救助。

為協助農民復耕，回復生產次序，高市府農業局持續辦理肥料補貼，有需要農友，可以向所屬農會或合作社提出申請，農民使用國產微生物肥料依購買憑證所列金額補助1/2，每公頃最高補助5,000元整；另農田地力改良肥料資材依購買憑證所列金額補助1/3，每公頃最高補助3,000元整；國產有機質肥料每公斤2元，每公頃最高補助6公噸。

而根據高市農業局表示，由於連日豪雨，高雄市長韓國瑜預計19日上午10點45分，會前往旗山地區，勘查木瓜農損災情。