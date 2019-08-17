楊秋興想進民眾黨？　潘恒旭狂酸：自創「背骨黨」當黨主席！

▲潘恒旭爆料楊秋興想爭取台灣民眾黨不分區立委。（圖／記者洪正達攝）



記者李唯甄／高雄報導

高雄觀光局長潘恒旭和前高雄縣長楊秋興，因為2000萬事件隔空交火，潘恒旭16日在臉書連發3篇文狂酸楊秋興，但似乎還是氣不過，17日一早，潘恒旭又再度開轟「從政莫當楊秋興、一世背骨又噁心」，更爆料楊秋興正爭取進入某新政黨不分區立委名單，「其實不用這麼麻煩，您就自創「背骨黨」自任黨主席，可以千秋萬世，直到永遠！」。

潘恒旭早上7點多在臉書PO文，一開頭就火力全開「從政莫當楊秋興、一世背骨又噁心」，內文指出，「背骨仔」三個字形容楊剛好而已，對於自己被楊秋興指控「紅衛兵」跟洗錢，潘恒旭相當不滿，「這樣口不擇言、充滿恨意、胡亂射箭、意圖未遂就翻臉如翻書抓狂亂咬的政客言行令我感到噁心想吐」。

▲潘恒旭在臉書狂酸楊秋興，要他自創「背骨黨」。（圖／翻攝自潘恒旭臉書）

文中更加碼爆料，楊秋興離開國民黨後，正爭取進入某新政黨不分區立委名單，「其實不用這麼麻煩，您就自創「背骨黨」自任黨主席，可以千秋萬世，直到永遠！」，字裡行間酸度破表。潘恒旭受訪時也指出，他文中所寫的「某新政黨」，就是台北市長柯文哲剛創立的台灣民眾黨。

對於潘恒旭連番砲火，楊秋興則簡短表示，潘只是在轉移焦點，「但他還是趕快把2000萬交代清楚吧！」。

▲潘恒旭因2千萬事件槓上楊秋興。（圖／記者吳奕靖攝）