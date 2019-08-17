　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

楊秋興想進民眾黨？　潘恒旭狂酸：自創「背骨黨」當黨主席！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼楊秋興。（圖／記者洪正達攝）

▲潘恒旭爆料楊秋興想爭取台灣民眾黨不分區立委。（圖／記者洪正達攝）

記者李唯甄／高雄報導

高雄觀光局長潘恒旭和前高雄縣長楊秋興，因為2000萬事件隔空交火，潘恒旭16日在臉書連發3篇文狂酸楊秋興，但似乎還是氣不過，17日一早，潘恒旭又再度開轟「從政莫當楊秋興、一世背骨又噁心」，更爆料楊秋興正爭取進入某新政黨不分區立委名單，「其實不用這麼麻煩，您就自創「背骨黨」自任黨主席，可以千秋萬世，直到永遠！」。

潘恒旭早上7點多在臉書PO文，一開頭就火力全開「從政莫當楊秋興、一世背骨又噁心」，內文指出，「背骨仔」三個字形容楊剛好而已，對於自己被楊秋興指控「紅衛兵」跟洗錢，潘恒旭相當不滿，「這樣口不擇言、充滿恨意、胡亂射箭、意圖未遂就翻臉如翻書抓狂亂咬的政客言行令我感到噁心想吐」。

▲潘恒旭在臉書爆料楊秋興想爭取台灣民眾黨不分區立委。（圖／翻攝自潘恒旭臉書）

▲潘恒旭在臉書狂酸楊秋興，要他自創「背骨黨」。（圖／翻攝自潘恒旭臉書）

文中更加碼爆料，楊秋興離開國民黨後，正爭取進入某新政黨不分區立委名單，「其實不用這麼麻煩，您就自創「背骨黨」自任黨主席，可以千秋萬世，直到永遠！」，字裡行間酸度破表。潘恒旭受訪時也指出，他文中所寫的「某新政黨」，就是台北市長柯文哲剛創立的台灣民眾黨。

對於潘恒旭連番砲火，楊秋興則簡短表示，潘只是在轉移焦點，「但他還是趕快把2000萬交代清楚吧！」。

▲高雄市政府觀光局長潘恒旭火力全開，轟楊秋興「我看不起你」 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲潘恒旭因2千萬事件槓上楊秋興。（圖／記者吳奕靖攝）

ET快訊
雲霄飛車摔落！男大生遊樂園工讀「右腿遭軌道切斷」…接合手術失
準備掃貨！網購搜出爆款眼霜　揭剁手族私藏CP值超高好物

關鍵字：高雄,觀光局長,潘恒旭,楊秋興,2千萬,民眾黨,背骨

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

基隆市長被爆30年前年輕照打趴明星　林右昌：給我3個月減重

李佳芬稱「批太多公文不正常」 蘇貞昌：人民託付就是你要認真

韓國瑜稱被國家機器監控　蔡英文：我們不會做這種事

LIVE／李佳芬赴永康商圈取經　幫高雄觀光轉型

獨派大老郭寬敏有信心：蔡賴配「一定會成功」　

假日拚選舉…豪雨就取消　陳其邁酸：高雄有市長跟沒市長一樣

楊秋興想進民眾黨？　潘恒旭狂酸：自創「背骨黨」當黨主席！

軍購是為了和平　蔡英文：感謝美國依台灣關係法出售F16V戰機

朱立倫訪華府　美國官員：台美友好不等於支持民進黨

蔡英文週六台中趴趴走　韓國瑜國政顧問團正式成軍

林俊傑捕獲「野生林距離」偷錄影　想嚇她還練習：可以跟妳拍照嗎XDD

純手工製作！為7隻奶狗蓋家園　神人徒手打造「超狂泳池汪豪宅」

《好聲音》選手告白「我好喜歡楊丞琳」　李榮浩下秒放閃 : 我也是！

獨家／鬼鬼拍《啦咪啦咪》精神超嗨　和記者玩射擊遊戲..意外吻上了？！

牽3歲女兒倒垃圾「小手掙脫暴衝」 　遭對向車撞倒地...母：來不及抓她

痛風美食！爽嗑5KG波士頓戰龍蝦　大份量海鮮盤...鮑魚、生蠔超過癮

喊「1.2.3」就上鉤...15秒釣1隻 草蝦天堂！高手1小時捕獲100隻

Janet流產「親手拔出來」沖掉　媽媽沒有錯...「自己扛責任不公平」

楊丞琳「會為愛情放棄事業?」　超霸氣回答...全場服了！

超多表情包！萌娃「厭世臉」理髮-嘟嘴+皺眉超有戲...網笑：就派欸

基隆市長被爆30年前年輕照打趴明星　林右昌：給我3個月減重

李佳芬稱「批太多公文不正常」 蘇貞昌：人民託付就是你要認真

韓國瑜稱被國家機器監控　蔡英文：我們不會做這種事

LIVE／李佳芬赴永康商圈取經　幫高雄觀光轉型

獨派大老郭寬敏有信心：蔡賴配「一定會成功」　

假日拚選舉…豪雨就取消　陳其邁酸：高雄有市長跟沒市長一樣

楊秋興想進民眾黨？　潘恒旭狂酸：自創「背骨黨」當黨主席！

軍購是為了和平　蔡英文：感謝美國依台灣關係法出售F16V戰機

朱立倫訪華府　美國官員：台美友好不等於支持民進黨

蔡英文週六台中趴趴走　韓國瑜國政顧問團正式成軍

奶奶病逝！李千那痛哭「怕看到求救眼神不敢探望」　崩潰來不及見最後一面

日職／火腿開局先馳得點　王柏融首打席飛球遭接殺

基隆市長被爆30年前年輕照打趴明星　林右昌：給我3個月減重

影／駕駛傻眼、交警拿掃把追　26頭牛闖高速「逛大街」

比月亮更古老！　巴西火山爆發噴出45億年前的鑽石

衛生習慣揭密…45%美國人2天不換內褲　至少殘留1萬隻細菌

「majiko」巡迴來到台灣！　近距離見粉絲12／22開唱

李佳芬稱「批太多公文不正常」 蘇貞昌：人民託付就是你要認真

幼兒中耳炎易聽損！醫點出「反覆發作」原因　照顧注意這2事

韓國瑜稱被國家機器監控　蔡英文：我們不會做這種事

台中市政推動滿意度調查(限20歲以上台中市居民)

台中市長盧秀燕入主市府執政將滿一週年，諸多政策及施政措施是否為台中市帶來新面貌？台中市民是否有感？《ETtoday新聞雲》邀請網友們一起來發表意見，讓您的聲音被聽見！ETtoday民調雲 敬上<..

帶超性感女友回家見長輩！ 直接逼婚喊「我有了」嬤驚嚇：母湯

政治熱門新聞

基隆市長30年前舊照出土　撞臉..

韓國瑜想找張忠謀當副手　抗英制..

館長批歐陽娜娜：丟台灣的臉

蔡英文逆轉勝韓　羅友志3點分析..

李佳芬：行政首長批太多公文不正..

王金平：「桃園三結義」沒破局！

潘孟安舊照穿真理褲　鄭文燦是桃..

結盟秒破局！王金平：祝郭柯越合..

金門陳先生身分曝！送韓國瑜高粱..

名嘴爆：郭台銘被說服等著「換瑜..

快訊／侯友宜洗臉蔡英文：我做事..

選圖偏頗？林奕華批民進黨置入公..

陳其邁：高雄有市長跟沒有一樣

快訊／韓國瑜競選總部提告黃光芹..

更多熱門

相關新聞

潘恒旭揭2千萬用途邀楊秋興對帳

高雄市長韓國瑜被揭露政治獻金中有七筆宣傳費用，總數為2千萬元，是給一間「旭創意公司」，潘恒旭出面證實潘恒芳的確是自己的親姐姐，但是這2000萬當中有一大半是用在拍攝競選廣告《高雄ㄟ讚》，同時開嗆楊秋興在三天內來跟自己對帳：「見證我的毀滅與爆炸」。

韓國瑜陷麻將案　潘恒旭辦麻將賽

柯郭王結盟是否已「形同破局」？

潘恒旭揭楊秋興坐韓團隊「冷板凳」　

扣房貸「賺1萬3」他好奇求售真相

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼

熱門新聞

妻買火龍果…問怎麼賣？真相笑炸

內衣店店員給麵包！6歲童吃完窒息倒地

賓士借朋友把妹2天！儀錶板驚見「5燈獎」

豪大雨深夜再擴！下周恐有颱風生成

他拿錯身分證瞬間尷尬　網友一看反求買

製作人飆罵大根：誰放這王八蛋來的！

14月女嬰「躺爸爸旁3天等喝奶」鄰居聞屍臭破門

女友出國念書提分手　男曝結局網淚崩

放棄音樂幫養家…丁小芹胞弟暴斃在酒瓶跟藥品堆中

今年新iPhone傳9/10發表、9/20開賣

隋「性」男泡麵加料迷昏網友　性侵判刑

台中女大生遭輾斃！貨車轉死亡彎道奪命

嬤被魔神仔牽走　山林迷失10小時

基隆市長30年前舊照出土　撞臉三浦春馬

女屍詭失蹤！他詭揭「冥婚」暗黑產業鏈

更多

最夯影音

更多

林俊傑捕獲「野生林距離」偷錄影　想嚇她還練習：可以跟妳拍照嗎XDD

純手工製作！為7隻奶狗蓋家園　神人徒手打造「超狂泳池汪豪宅」

《好聲音》選手告白「我好喜歡楊丞琳」　李榮浩下秒放閃 : 我也是！

獨家／鬼鬼拍《啦咪啦咪》精神超嗨　和記者玩射擊遊戲..意外吻上了？！

牽3歲女兒倒垃圾「小手掙脫暴衝」 　遭對向車撞倒地...母：來不及抓她

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面