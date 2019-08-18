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Call尪手機發現他沒帶！見「4字暱稱」秒掛　她淡定發問...網發寒：代誌大條

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▲▼網友在老公手機裡的暱稱，她見狀氣瘋。（圖／翻攝爆廢公社）

▲原PO打電話給老公，卻發現他沒帶手機，而仔細一看上方暱稱竟是「易怒體質」，原PO當場氣瘋。（圖／翻攝爆廢公社）

記者陳韻如／綜合報導

你在另一伴手機裡的暱稱是什麼呢？一名網友在臉書社團《爆怨公社》PO出一張照片表示，自己打電話給老公時，發現對方沒帶手機出門，隨後往手機畫面定睛一看，竟驚見自己的暱稱是「易怒體質」，讓原PO瞬間傻眼，而不少網友見狀紛紛留言為原PO老公默哀，「希望他還活著」。

原PO貼出照片寫道，「今天老公沒帶手機，我打給他，發現了這個」，而透過畫面可以看到，原PO打給老公的來電畫面，上方暱稱寫著「易怒體質」4個字，原PO看了後，默默忍下心中怒火，發文提問，「他是不是想提早過清明節」。

請繼續往下閱讀...

這篇文章一出，短短不到半小時就吸引近5千人按讚，網友紛紛開玩笑留言，「這年頭敢這樣說實話的男人不多了，珍惜」、「鬼門關也差不多了，快送回去吧！」、「對了！！農曆7月適合安葬的日子很多」。

然而，也有不少網友突破盲點，認為明明原PO老公沒有帶手機，為何還要打給他，而原PO也在底下解釋道，「是打了老公電話才發現他沒帶手機」。

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關鍵字：手機暱稱,淡定,易怒體質

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