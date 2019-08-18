開車狂飆...「碰」失控撞路樹！紅車炸裂成廢鐵　駕駛滿身血「抽搐夾車內」

▲駕駛開車高速衝撞路樹，轎車爛成廢鐵，駕駛命危。（圖／記者蕭可正翻攝）

記者蕭可正、陳韻如／花蓮報導

花蓮縣玉里台30線12公里處18日清晨發生一起嚴重車禍，一名24歲黃姓駕駛開車行經一處彎道時，疑似失控衝撞路樹，整台車飛落田間。警消獲報趕抵現場，發現車內散發濃濃酒氣，駕駛滿頭鮮血，卡在車內不斷抽搐，警消人員趕緊出動器材將轎車吊掛到路邊，耗費了1個多鐘頭才將男子救出送醫。

警消表示，由於車禍路段相當偏僻，事發後經過了半個多小時才被民眾發現，並報警處理。警方趕到現場後，轎車掉落田間幾乎爛成廢鐵，靠近一看，發現駕駛滿身鮮血，卡在車內動彈不得，後座另一名乘客則頭部及手腳擦挫傷。

▲駕駛受困車內不斷抽搐。（圖／記者蕭可正翻攝）

警消人員緊急先將後座傷勢較輕的乘客救出送醫，而駕駛則因車體嚴重變形，導致救援困難，只好先裡用吊車將車體吊掛至路邊，再使用破壞機具破壞車體，耗費了1個多小時才將駕駛救出。

▲警消人員出動吊車將車體吊掛上岸，並將駕駛救出送醫。（圖／記者蕭可正翻攝）

初步了解，駕駛酒測值超過0.25毫克，而車禍導致他腦部重傷，情況相當不樂觀，目前仍在醫院急救當中，至於詳細的車禍原因，還有待警方進一步調查釐清。

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