高檔餐廳灰鼠亂竄！顧客尖叫怕爆：啊～～　淡定男秒抓「毛絨身軀」變英雄

記者林昱萱／高雄報導

吃飯吃到一半看到老鼠真的太噁心啦！高雄一間高檔吃到飽竟然被發現有老鼠，事發當時大家安靜地在座位上用餐，但接著一隻老鼠卻突然現身在用餐區狂竄，把民眾都嚇壞了，紛紛起身瘋狂逃竄，而最後一名男客人徒手抓住老鼠，瞬間成為大家的英雄，才結束這場鬧劇。

▲男子霸氣抓住老鼠。（圖／東森新聞，下同）

該間吃到飽餐廳在用餐時段，突然出現一隻老鼠，而該隻老鼠甚至還跑到用餐區、座位區狂竄，讓民眾們都嚇得起身閃躲、逃跑，整間餐廳一時間尖叫連連，而儘管餐廳人員在第一時間就出動捕鼠，但無奈這隻老鼠的身手實在太過矯健，起先完全抓不到牠。

小小的老鼠造成巨大騷動，大家花了一段時間，卻還是抓不到牠，最後一名英勇的男客人徒手抓住老鼠身軀，而他制伏了老鼠後，先是將牠舉起，彷彿是要安撫現場民眾一樣，而他的勇舉也得到了在場民眾的尖叫與歡呼，雖然最後成功將老鼠抓住。

對此，衛生局4日派員稽查林皇宮，就作業場所環境衛生及用餐區有鼠類之事件發生原因進行稽查，稽查結果：現場未發現老鼠蹤跡，查有食材未離地放置及垃圾桶未加蓋等缺失。另外，業者探究老鼠出現於餐飲場所，可能是因星期六來客數多，所以用過之餐盤剩食等暫放一樓側門處，該側門縫隙大導致錢鼠跑進來覓食，而工作人員發現要驅趕而導致錢鼠於飲食場所亂竄。

另外，衛生局限業者於8/11前改善，屆期複查不合格可依食安法第44條第1項第1款規定處6萬元至2億元行政罰鍰。

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