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塞車不想等！三寶高架上「死亡大迴轉」　他嚇到「褲底一包」怒譙：X你娘

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記者陳韻如／綜合報導

馬路上三寶的誇張行徑是層出不窮，如何避免是一個課題，但有些狀況是讓你想閃也閃不掉的。一名網友就在臉書PO出一段畫面，他開車開上北市環東大道高架道路，從南港往北市方向行駛。這時，對向一輛黑色轎車突然從來個「死亡迴轉」，讓駕駛嚇得當場飆出髒話。事後，他也氣得將行車紀錄器畫面PO上網，並痛罵「車上還有小朋友...你有想過你家人也在等你平安回家嗎？」

▲▼三寶高架上迴轉。（圖／翻攝爆怨公社）

▲原PO開車遇到三寶高架上迴轉，讓他當場嚇傻。（圖／翻攝爆怨公社）

原PO在臉書社團《爆怨公社》PO出影片寫道，「已經沒有言詞可以形容我心中的憤怒及無奈！車上還有小朋友...你有想過你家人也在等你平安回家嗎？你老大爺就為了不想塞車就在高架道路上逆向迴轉下交流道！」

▲▼三寶高架上迴轉。（圖／翻攝爆怨公社）

▲黑色轎車疑似塞車不想等，竟直接在高架道路上迴轉。（圖／翻攝爆怨公社）

透過影片可以看到，原PO一家開車行駛在高架道路上，而對向因車多回堵，一輛黑色轎車疑似不想塞在高架上，竟突然來個大迴轉，直接駛下交流道，讓原PO當場嚇傻，猛按喇叭直接飆出髒話。而一旁的妻子雖然也嚇壞，但因車上還有孩子在，則是不斷安撫原PO，「沒事就好，沒事就好，爸爸沒事就好了」，但原PO仍怒氣難消，髒話直飆。

▲▼三寶高架上迴轉。（圖／翻攝爆怨公社）

▲黑色轎車迴轉後，就直接駛下交流道，讓原PO看傻了眼。（圖／翻攝爆怨公社）

事後原PO將這段畫面PO上網，並說道，「不想講的太難聽！影片中第一時間已經髒話奉上！只想替這位車主默念：南無阿彌陀佛！祝你一生行車平安！」

這段影片PO上網，三寶「死亡迴轉」的行為立刻引來網友一陣撻伐，「垃圾駕駛一個，有拍到車牌的話直接檢舉了」、「這垃圾駕駛遲早會害死人，版主運氣好逃過一劫」、「太誇張了啦...這種不直接吊銷駕照對不起全台灣了！」

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關鍵字：高架道路,三寶,迴轉

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