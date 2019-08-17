「大家一起乖」留言抽悠遊卡！嘉義刑大驚揭：是騙個資　乖乖粉急壞：別留言

▲「大家一起乖」粉專辦抽獎活動騙留言，嘉義刑大揭露：是騙個資。（圖／翻攝臉書）

記者陳韻如／綜合報導

「好運乖乖來造型悠遊卡」14日推出以來造成民眾瘋搶，拍賣網站上的價格甚至飆破10萬，讓民眾瞠目結舌。有不肖業者在臉書創立粉絲專頁，並舉辦抽獎活動，只要留言，就能抽獎獲得搶翻天的「乖乖悠遊卡」，讓不少網友紛紛湧入參加抽獎，但嘉義縣警局刑大就揭露，該專頁「只是在騙留言、騙個資」，並呼籲民眾，「麥擱轉傳、分享了啦」。

▲嘉義刑大在臉書揭露「大家一起乖」粉專是在騙留言騙個資。（圖／翻攝臉書嘉義縣警察局刑事警察大隊）

嘉義縣警局刑大16日在臉書貼出一張「大家一起乖」的紛絲專頁畫面寫道，「你留言了嗎？！哈哈...雖然小編也很想要～但你知道的...這只是在騙留言、騙個資の而已～麥擱轉傳、分享了啦」，而畫面上可以看到，該專頁正在舉辦抽獎活動，只要在底下留言，就能抽「乖乖悠遊卡」，吸引不少民眾前往留言參加抽獎。

對此，乖乖公司的官方粉絲專頁也特別發文澄清，乖乖公司目前擁有3個粉絲專頁，分別是「乖乖」、「孔雀美味家族」、「孔雀香酥脆」，並沒有「大家一起乖」粉絲專頁，並強調，「關於該粉專舉辦的活動，一概與乖乖公司無關」，也呼籲民眾特別留意。

▲乖乖官方粉絲專頁也出面澄清。（圖／翻攝臉書「乖乖」官方粉絲專頁）

不要業者的惡行被揭露後，有不少網友看了直冒冷汗，紛紛留言，「還好我沒有留言！」、「都買不到了...還會拿十個出來抽，想太多了...」，而有民眾稱已留言，但看到刑大的發文後立刻刪除，「希望還來得及...」。

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