郭柯王桃園合體破局！柯文哲：「世俗干擾不恰當」　另外找時間吧

▲柯文哲出席桃園巨蛋「世界佛教青年僧伽會第16屆年會」，接受媒體聯訪。（圖／記者葉南州攝）

記者楊亞璇／桃園報導

鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平與台北市長柯文哲是否結盟，外界關注。原先三人有望在桃園宗教活動合體卻破局，僅有柯文哲出席。柯文哲18日對此表示，他認為佛門清靜之地，「讓世俗之事來干擾，不是很恰當」，會另外再找時間。

柯文哲18日出席世界佛教青年僧伽會第16屆年會。對於原本要郭、柯、王「桃園三結義」合體，卻只有自己獨自現身，柯文哲表示，這種佛門清靜之地，「讓世俗之事來干擾，不是很恰當」，所以他想一想之後認為，今天不是恰當談事情的場合，「另外找時間吧」，今天這種場合實在是不適合做那種事。

至於郭台銘、王金平都說沒有破局，柯文哲回稱，「這個叫市場決定論，如果台灣社會有需要，它就會出現，如果台灣社會不需要，你怎麼弄也湊不起來，雖然他知道台灣社會有一種政治上的需要，但是問題是這個組合是不是符合需要，這個是要討論。柯文著說，他要引用松下幸之助的話，「要生產市場需要的東西，而不是生產我們能生產的東西」。

被問及卡在三方結盟前面的困難是什麼？柯文哲感嘆，每個人活在世界上都很多牽葛，人活在在世界上不是孤伶伶一個人，有親朋好友、七情六慾、愛恨情仇，每個人的人情世故不會完全一樣，所以每次講說，不要說外面的朋友，夫妻也沒有每一件事情意見都一致。