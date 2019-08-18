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稱韓國瑜「魔戒拔不下來」　柯文哲：「放下屠刀立地成佛」不容易

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▲▼▲柯文哲、韓國瑜。（合成圖／記者季相儒、李毓康攝）

▲柯文哲、韓國瑜。（合成圖／記者季相儒、李毓康攝）

記者楊亞璇／桃園報導

台北市長柯文哲日前自爆，高雄市長韓國瑜上任後，多次透過幕僚邀約見面，結果都被拒絕；他還感嘆「人，慾望太高就麻煩，好像魔戒套上去就拔不下來，從他有一天想要選總統，就讓整個人扭曲掉」。對此，柯文哲18日受訪表示，「放下屠刀，立地成佛」，這種禪宗的頓悟不容易。

柯文哲18日出席世界佛教青年僧伽會第16屆年會，談到遭到韓國瑜拒見一事，柯文哲表示，「這也沒有什麼，世間一切順其自然就好」，每人有每個人當時的情境，「我是滿自然的，我都可以理解啦」。

被問及現在還有機會把魔戒拔下來嗎？柯文哲有感而發的說，「佛教講那個叫什麼放下屠刀、立地成佛，不過這種禪宗的頓悟，我看不是那麼容易，我倒覺得像我們這種慢慢修行還比較容易」。

至於是否再也不會跟韓國瑜同台，柯文哲指出，人生這麼長，何必講這種事，如果連明年的利率都不知道，怎麼去預測50年後的BOT的獲利，所以後來發現差額利潤的概念，那個意思就是說，只要講好大家怎麼做，環境會改變嘛，做那種預測幾年後，講什麼話都沒有必要，人世間本來就變化無常。

被問到韓國瑜哪裡變了？柯文哲說，沒有什麼變啦，「奇怪，今天我們不是剛剛開完法會，全身法喜」。另針對韓國瑜去自己家鄉新竹拜廟，柯文哲說，新竹也是台灣的一部份，沒什麼特別。

針對韓國瑜批蔡政府用國家機器監看他，柯文哲反問，「我們哪裡需要國家機器？我們走到哪裡，SNG車跟到哪裡」。他強調，水能載舟、亦能覆舟，不可能享受媒體的光環，每天聲量這麼大，又要求媒體只能報你好的，凡事有利有弊，他已經想通這個道理，網路聲量大不免會被批評。

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