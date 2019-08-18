情勢緩和！喀什米爾恢復部分通話　印政府：下周一開始正常上課

▲喀什米爾恢復部分通話。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

喀什米爾（Kashmir）本月初無預警被印度政府取消自治地位，成千上萬的軍隊進入該地，切斷所有網路通訊與電話等服務。印度政府終於在18日宣布，解除部分通訊管制，恢復少數室內電話的對外通訊，但行動電話與網路仍持續封鎖。

印度政府自5日廢除《憲法第370條》以來，對實施喀什米爾印控地區實施通訊管制與宵禁，當地的對外聯絡完全中斷，直到18日才宣布，恢復全區共100支市內電話的其中17支，另外僅有查摩（Jammu）地區的行動電話與室內電話功能皆恢復。印度政府指出，當地的學校、政府辦公室也會在19日重新開放。

▲▼印度政府持續封鎖喀什米爾。（圖／路透）



印度突然封鎖喀什米爾，也引發鄰國巴基斯坦不滿，總理伊姆蘭汗（Imran Khan）日前在推特上表示，印度政府想要對喀什米爾的伊斯蘭社群展開種族清洗，如果各國繼續袖手旁觀，就跟二戰前夕姑息納粹一樣。而兩國17日也在邊境激烈交火，造成一名印度士兵死亡，但巴基斯坦尚未出面證實。

聯合國安理會也罕見地在50年來，首次開會處理印度與巴基斯坦兩個「擁核大國」在喀什米爾的問題。不過印度駐聯合國代表艾克巴魯丁（Syed Akbaruddin）抗議此舉形同干涉他國內政，「我們不需要國際上這些愛管閒事的人，來告訴我們該如何生活，因為我們是擁有十幾億人口的國家。」

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