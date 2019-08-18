　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

情勢緩和！喀什米爾恢復部分通話　印政府：下周一開始正常上課

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼喀什米爾。（圖／路透）

▲喀什米爾恢復部分通話。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

喀什米爾（Kashmir）本月初無預警被印度政府取消自治地位，成千上萬的軍隊進入該地，切斷所有網路通訊與電話等服務。印度政府終於在18日宣布，解除部分通訊管制，恢復少數室內電話的對外通訊，但行動電話與網路仍持續封鎖。

印度政府自5日廢除《憲法第370條》以來，對實施喀什米爾印控地區實施通訊管制與宵禁，當地的對外聯絡完全中斷，直到18日才宣布，恢復全區共100支市內電話的其中17支，另外僅有查摩（Jammu）地區的行動電話與室內電話功能皆恢復。印度政府指出，當地的學校、政府辦公室也會在19日重新開放。

▲▼喀什米爾。（圖／路透）

▲▼印度政府持續封鎖喀什米爾。（圖／路透）

▲▼喀什米爾。（圖／路透）

印度突然封鎖喀什米爾，也引發鄰國巴基斯坦不滿，總理伊姆蘭汗（Imran Khan）日前在推特上表示，印度政府想要對喀什米爾的伊斯蘭社群展開種族清洗，如果各國繼續袖手旁觀，就跟二戰前夕姑息納粹一樣。而兩國17日也在邊境激烈交火，造成一名印度士兵死亡，但巴基斯坦尚未出面證實。

聯合國安理會也罕見地在50年來，首次開會處理印度與巴基斯坦兩個「擁核大國」在喀什米爾的問題。不過印度駐聯合國代表艾克巴魯丁（Syed Akbaruddin）抗議此舉形同干涉他國內政，「我們不需要國際上這些愛管閒事的人，來告訴我們該如何生活，因為我們是擁有十幾億人口的國家。」

►►巴基斯坦總理：國際旁觀喀什米爾爭議　如同「姑息希特勒」

►►印度廢喀什米爾「一國兩制」！萬人軍隊進駐鎮壓　網路、電話全斷

►►「長期自治」讓喀什米爾成恐怖主義溫床　莫迪：讓該地回歸主流

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

ET快訊
北車男落軌遭輾斃！腦組織四溢…司機顫抖：剛進站就跳下來了
超兇網紅認了下海2年　「還有客人分享心得」…直播淚崩曝辛酸
獨／「郭柯王」結盟有雜音　韓國瑜求整合今晚密會吳敦義

關鍵字：喀什米爾,印度,巴基斯坦

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

遭鬼父性侵！12歲少女懷「爸爸的兒子」　32周早產男嬰3天後夭折

雷雨中撐傘祈禱「不要擊中我」　美師才走2步…閃電落眼前！

加拿大、歐盟聯合聲明：拒絕暴力　同時維護香港高度自治權

俄羅斯連續空襲！敘利亞難民營嬰兒「臍帶+胎盤」被炸出子宮外　

16天男嬰32度高溫封車內　「螞蟻覆蓋整張小臉」屎尿衣包圍…警逼母開門！

中二男扮假警察！閃燈逼停車卻「攔到真探員」嚇瘋　掉頭逃跑仍被捕

她停卡車購物....回來車板多一具「男屍」　網：邊境很常見啦

情勢緩和！喀什米爾恢復部分通話　印政府：下周一開始正常上課

18年阿富汗戰爭有望結束　川普想撤美軍…第1階段就撤5000人

任期剩2年多！安倍主張修憲「大幅改組內閣人事」　親信爆：這2人以外全換

神之手！整脊師6min治14年背痛 各種響亮啪聲...震撼千萬網友

英雄大白汪勸小主人們別打架 飛跳攔住拳頭！成功阻止紛爭

在越南用600萬蓋出「零耗能神屋」 接雨水淨化養魚...免冷氣也超涼！

塞車不想等！三寶高架「死亡迴轉」 他差1秒撞上猛按喇叭怒譙：X你X

法國人首次試喝9種「台灣飲料」　竟是米漿最對味...異口同聲：滿分

小樂身材自豪「不會輸黑人」 常稱讚自己：我成就了這套衣服XDD

Janet流產「親手拔出來」沖掉　媽媽沒有錯...「自己扛責任不公平」

容祖兒見到偶像腿軟：為何你這麼帥！　劉德華幽默「天生的」

2姪兒狂噴「姑姑一定嫁不出去」 童語爆笑出賣：很兇又不穿內衣

任時完《他人即地獄》住進可怕考試院　李棟旭微微一笑..超級詭異！

遭鬼父性侵！12歲少女懷「爸爸的兒子」　32周早產男嬰3天後夭折

雷雨中撐傘祈禱「不要擊中我」　美師才走2步…閃電落眼前！

加拿大、歐盟聯合聲明：拒絕暴力　同時維護香港高度自治權

俄羅斯連續空襲！敘利亞難民營嬰兒「臍帶+胎盤」被炸出子宮外　

16天男嬰32度高溫封車內　「螞蟻覆蓋整張小臉」屎尿衣包圍…警逼母開門！

中二男扮假警察！閃燈逼停車卻「攔到真探員」嚇瘋　掉頭逃跑仍被捕

她停卡車購物....回來車板多一具「男屍」　網：邊境很常見啦

情勢緩和！喀什米爾恢復部分通話　印政府：下周一開始正常上課

18年阿富汗戰爭有望結束　川普想撤美軍…第1階段就撤5000人

任期剩2年多！安倍主張修憲「大幅改組內閣人事」　親信爆：這2人以外全換

遭鬼父性侵！12歲少女懷「爸爸的兒子」　32周早產男嬰3天後夭折

黃磊曬二女兒「多妹」新畫作　作品尺寸跟人一樣高…網驚：5歲畫得比我好！

影／北車男落軌遭輾斃！肢體變形、腦組織四溢　司機顫抖：剛進站就跳下來了...

「南投願力館」正式啟用　記錄921大小事

網傳「吃生蔥恐得A肝」　醫曝「感染關鍵」：生食的確有風險

港警出動「2架水炮車」轉往港島戒備　示威者在警察總署門外噴漆

憂國民黨分裂將拱手讓人　朱立倫喊話郭台銘、王金平：成功不必在我

她接到「檢警」電話後　直接匯款19筆鉅額至香港帳戶…上億元飛了

雷雨中撐傘祈禱「不要擊中我」　美師才走2步…閃電落眼前！

到大稻埕穿越！「福來許」結合私廚與酒吧重現百年復古

國際熱門新聞

22歲媽約12歲弟滾床！正太控..

24歲男大生遊樂園打工　右腿遭..

警犬搜毒一鑽　短裙妹張腿被狂聞

他潛水挖出GoPro　開機驚見..

韓裔教授稱台灣「國家」　陸生氣..

2寶媽餐廳打工　常客送新車當小..

「牛郎界帝王」豪宅曝　爆3怪癖..

鬼父性侵女兒　為脫罪把下體整成..

妻子開車衝入民宅　11歲童被壓..

互擲石塊取悅女神　10分逾12..

英公廁會噴水　嚴防四腳獸

Uber司機接女客前收訊息「當..

蠢妹找殺手滅口親生母　為湊「2..

買三明治等太久！奧客開槍射殺店..

更多熱門

相關新聞

17歲妹肚子詭異隆起　驚見「畸形雙胞胎半屍」

印度日前發生一起17歲少女腹部異常隆起的病例，經過醫療團隊研究治療，竟發現少女肚子內塞滿奇怪的腫脹物，其中包括類似骨頭、毛髮等物質，醫師推斷讓少女肚子異常隆起的原因，恐怕就是這些「未成形」的雙胞胎肉骨，不斷吸收養分、成長。

印度若攻擊克什米爾　巴總理嗆給教訓

看懷孕女友遭5人性侵　男羞愧自盡

她「為私奔假死」　活活燒出女焦屍

印度3大電信龍頭　考慮將華為排除在5G核心裝置外

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼

熱門新聞

22歲媽約12歲弟滾床！正太控將治療

快訊／具惠善宣布要離婚安宰賢！

24歲男大生遊樂園打工　右腿遭切斷

製作人飆罵大根：誰放這王八蛋來的！

他拿錯身分證瞬間尷尬　網友一看反求買

大雨彈擴北台！11號颱風下周恐生成

具惠善：安宰賢只有短暫愛過我

具惠善、安宰賢談離婚私訊對話曝光

賓士借朋友把妹2天！儀錶板驚見「5燈獎」

捷運驚見白T、滑手機型男！粉絲認出本尊尖叫

《不能是朋友》結局預告讓劇迷崩潰了

「和女友總是AA制」　台北男貼1010元帳單藏玄機

Albee細肩帶「水滴胸型」全看光！

好市多新飲1瓶77！網瘋扛：最好喝的

折壽救嬤　孫顧6年哭求城隍爺：求祢帶奶奶走

更多

最夯影音

更多

神之手！整脊師6min治14年背痛 各種響亮啪聲...震撼千萬網友

英雄大白汪勸小主人們別打架 飛跳攔住拳頭！成功阻止紛爭

在越南用600萬蓋出「零耗能神屋」 接雨水淨化養魚...免冷氣也超涼！

塞車不想等！三寶高架「死亡迴轉」 他差1秒撞上猛按喇叭怒譙：X你X

法國人首次試喝9種「台灣飲料」　竟是米漿最對味...異口同聲：滿分

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面