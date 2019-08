印度若攻擊克什米爾　巴總理嗆：準備給德里一個教訓

▲ 克什米爾暴民日前與警方發生衝突,導致警察溺死。(圖/達志影像/美聯社)

巴基斯坦總理伊姆蘭汗(Imran Khan)於14日表示,軍方收到「可信賴的消息」(solid information)指出,印度即將在克什米爾地區發動攻勢,巴國軍隊已經準備好面對印度的侵略,也準備「給德里(Delhi)一個教訓」。

根據《衛報》報導,巴國獨立日當天,伊姆蘭汗至巴屬克什米爾首府穆扎法拉巴德(Muzaffarabad)發表談話。他表示,印度對該地區發動攻勢,主要是為了轉移印屬克什米爾地區人民權利遭迫害的注意力,所以「我們已經決定,如果印度犯下任何類型的違反行為,我們都會戰鬥到最後一刻。是時候該給你們一個教訓。(The time has arrived to teach you a lesson)」

事實上,巴國外交部14日才向聯合國安全理事會喊話,近日針對克什米爾地區問題安排緊急會面。伊姆蘭汗於11日也曾在推特上表示,印度想要對該地區的伊斯蘭族群進行種族清洗,如果各國繼續袖手旁觀,如同二戰前姑息納粹一樣。

報導指出,現在印屬克什米爾地區人仍有數百萬人沒有電話、手機和網路訊號。但當地媒體報導,當地於15日過後,部分現制將會獲得緩解,但仍然會繼續切斷通訊訊號。

