17歲妹肚子詭異隆起　醫開刀驚見「畸形雙胞胎半屍」化成腫瘤塞子宮！

▲印度少女肚子寄生畸形雙胞胎半屍。（圖／翻攝自BMJ下同）

記者陳亭伃／綜合報導

印度日前發生一起17歲少女腹部異常隆起的病例，經過醫療團隊研究治療，竟發現少女肚子內塞滿奇怪的腫脹物，其中包括類似骨頭、毛髮等物質，醫師推斷讓少女肚子異常隆起的原因，恐怕就是這些「未成形」的雙胞胎肉骨，不斷吸收養分、成長。

根據英國《每日郵報》報導，英國醫學雜誌上近日分享一起特殊的腫瘤病例，印度17歲少女多年來在腹部的位置一直以奇怪的形狀在生長，有時候甚至會讓少女完全沒有胃口，並且陣陣疼痛。送往大醫院檢查時，醫療團隊替是少女拍攝X光與超音波，一開始認為是一個單純的腫瘤。

▲少女肚子異常隆起。

但隨著檢測越詳細，醫師發現這個腫瘤的「內容物」相當奇怪，因為裡面有各種軟組織的器官，甚至有鈣質的出現像是骨頭、或是脊椎，甚至還參雜著一些毛髮。醫學報告中提到，基本上該腫瘤為良性腫瘤，應該是從在母胎中就已經開始生長，可能成為卵巢、睪丸或軟骨，但也隨著手術過程中，醫師推定可能是一個「畸形雙胞胎」並且在少女的子宮寄生生長。

報告也指出，這樣的「畸形雙胎」每500000嬰兒中，就有可能發生一對。少女在手術後恢復良好，並表示「一直以來都很擔心腹部的腫塊，但術後感覺很好，肚子也變得平坦，家人都相當開心」。

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