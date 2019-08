巴基斯坦總理：國際旁觀喀什米爾爭議　如同「姑息希特勒」

▲巴基斯坦總理伊姆蘭汗(Imran Khan)。(圖/達志影像/美聯社)

記者吳美依/綜合外電報導

巴基斯坦總理伊姆蘭汗(Imran Khan)於11日在推特上表示,印度政府想要對喀什米爾(Kashmir)的伊斯蘭社群展開種族清洗,如果各國繼續袖手旁觀,就跟二戰前夕姑息納粹一樣。據悉,新德里當局取消喀什米爾自治地位,放寬外地人購買土地的限制,還實施全面封鎖,造成一片混亂。

The curfew, crackdown & impending genocide of Kashmiris in IOK is unfolding exactly acc to RSS ideology inspired by Nazi ideology. Attempt is to change demography of Kashmir through ethnic cleansing. Question is: Will the world watch & appease as they did Hitler at Munich?