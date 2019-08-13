印度3大電信龍頭　考慮將華為排除在5G核心裝置外

▲印度電信龍頭考慮5G核心裝置排除華為。（圖／路透）

記者陳心怡／綜合報導

根據印度經濟時報（Economic Times）報導，印度3大電信業者，巴帝電信（Bharti Airtel）、Vodafone Idea和信實資訊通信（Reliance Jio Infocomm），正考慮把華為5G電信設備排除在核心設備之外，以避免印度政府可能對華為5G設備下禁令的風險。

巴帝電信、Vodafone Idea目前在2G、3G和4G等，使用華為和中興的電信設備；信實則在4G網路上與三星合作，因此外界預估印度的5G服務，與三星合作可能性大。

其中一家電信業主管表示，由於全球對華為設備存有安全疑慮，沒人願意深陷火坑，因此較安全的做法是，把華為放在非核心設備部分。

另一名主管也表示，「我們都不希望使用華為設備後，出現被禁令的狀況，這個賭注太大，沒人想冒風險」。

這兩名主管還補充說，巴帝電信和Vodafone Idea需要考慮把華為和中興排除在5G合約的主要部份外，這樣做可能拉高成本，因為他們的選擇只剩下Nokia和Ericsson。

而全球第２大行動通訊集團，英國沃德風（Vodafone）在英國推出5G服務時，把華為的裝置用於無線電系統、非核心的5G網路建設，有人認為這樣可以減少安全威脅，也就是讓華為裝置遠離5G網路核心──儲存密鑰的網路「大腦」，但同時也有人對此方式抱持懷疑態度。

印度電信業主管表示，繼英國將華為排除在網絡核心區域之外的模式，可能也是印度電信公司的出路。 「英國已經採用了這種模式，如果其他國家一起加入，那實際上，全球政府可能團結起來，並將其作為中美貿易戰的中間立場」。

美國正敦促各國加入禁止華為通訊裝置的行列，印度政府迄今仍保持沉默，尚未做出最終決定。