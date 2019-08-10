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印度廢喀什米爾「一國兩制」！萬人軍隊進駐鎮壓　網路、電話全斷

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▲▼印度喀什米爾衝突。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度喀什米爾衝突，街頭一片狼藉，軍人持槍巡視。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳妙津／綜合報導

查謨-喀什米爾邦在5日被印度政府撤銷特殊地位後，遭實施通訊管制與宵禁，成千上萬的軍隊進入該邦，切斷所有互聯網通訊與電話等服務，人們只能仰賴收音機收聽新聞。記者保護協會的高階研究員Aliya Iftikhar則表示，強迫性的大規模通訊管制嚴重侵犯公民權利，並呼籲莫迪政府盡快解除。

據CNN報導，查謨-喀什米爾邦自1949年以來，因印度憲法第370條享有極大限度的自治權包含自治法律、邦旗等，為印度唯一穆斯林多數的區域創造獨一無二的環境，避免遭鄰國巴基斯坦納入，也因此該地區長期陷入印巴領土之爭，而兩國都僅能控制部分地區。

▲▼喀什米爾衝突。（圖／路透）

▲上萬兵力進駐鎮壓喀什米爾地區。（圖／路透）

印度內政部長沙阿（Amit Shah）無視國內反對聲音，宣布廢止第370條後，該邦地位降級成聯邦屬地，當地火車服務中止、無限期停班課、觀光客及印度教徒禁止進入、網路電信全斷、限制出入實施宵禁，並軟禁當地政治領袖。當地民眾因求救電話撥不出去，需自組救護隊，將貧窮病患送往主要城市斯利那加的醫院。

印度此舉激怒了巴基斯坦當局，巴國7日表示將驅逐印度駐巴大使，降級兩國外交關係，並中斷貿易。印度總理莫迪（Narendra Modi）則宣稱，法律改革能結束該地區的「分離主義、恐怖主義」。

▲▼旅客撤出喀什米爾（圖／路透）

▲▼旅客撤出喀什米爾（圖／路透）

▲▼旅客撤出喀什米爾（圖／路透）

聯合國秘書長安東尼奧在聲明中表示，他「關注印度喀什米爾遭管制的相關報導，因為該地區的人權狀況可能因此惡化。」

由於和印度其他地區相比，查謨-喀什米爾邦的互聯網和其他地區聯繫更少，政府更容易實施斷網做為控制手段。據統計，該地區在2019年已有59次部分或全區域斷網，幾乎和去年次數一樣。

印度互聯網自由基金會主任阿帕爾表示，訪問互聯網是一項人權，若受到干擾會造成巨大的經濟、社會及個人傷害，同時容易造成民眾恐慌。印度電信管理局、喀什米爾（Kashmir）新聞局至今仍未回應斷網一事。

▲▼喀什米爾衝突。（圖／路透）

▲▼喀什米爾當地民眾上街示威，500人遭捕。（圖／路透）

▲▼喀什米爾衝突。（圖／路透）

華盛頓自由之家研究員阿德里安表示，斷網能直接打斷假新聞在網路上傳播，但當民眾需要闢謠和確認安全區域時，同樣無法使用通訊工具。史丹佛大學網路政策專家Jan Rydzak則發現，印度斷網、封鎖社交媒體後，暴力抗議活動明顯增加，並對示威產生影響。

同時間，該地區頻繁斷網也讓經濟大大損失，雖然總理莫迪已推動印度成為互聯網技術的先驅國家，但喀什米爾地區的草創公司卻時常因斷網受影響。當地創業家巴希爾說，「我們最後還是只能在斷網時遣散員工，因為根本沒工作，真的很讓人沮喪。」

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關鍵字：印度,喀什米爾,巴基斯坦,主權

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