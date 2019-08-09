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「長期自治」讓喀什米爾成恐怖主義溫床　莫迪：讓該地回歸主流

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▲▼印度喀什米爾衝突。（圖／達志影像／美聯社）

▲莫迪首次針對喀什米爾衝突發表全國電視演說。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／編譯

印度總理莫迪（Narendra Modi）8日首次針對喀什米爾（Kashmir）衝突公開發言。莫迪將責任歸咎在「恐怖主義」，認為查謨-喀什米爾（Jammu and Kashmir）及拉達克（Ladakh）地區長期處於自治狀態，讓該地變相成為恐怖主義的溫床，因此才會做出這歷史性的決定，讓喀什米爾的居民遠離分離主義。但莫迪並未透露，會用什麼樣的方式讓喀什米爾「脫離恐怖主義」。

莫迪8日在電視演說中指出，喀什米爾很快就會恢復正常狀態，因為該地長期以來獨立於「主流」之外，廢除《憲法第370條》能夠幫助該地恢復主流狀態，並加速發展，印度政府會全力支持當地的公共建設與就業機會。莫迪表示，《憲法第370條》只帶給喀什米爾恐怖主義、分離主義與大規模的腐敗，甚至讓該地成為巴基斯坦的武器，煽動反民族情緒。

▲▼印度喀什米爾衝突。（圖／達志影像／美聯社）

▲喀什米爾印控地區對外通訊被切斷。（圖／達志影像／美聯社）

印度政府在廢除《憲法第370條》前，派駐大量士兵至喀什米爾，除此之外還切斷當地電信網路，目前宵禁也尚未解。根據《美聯社》報導，有至少500名當地領導人、知名人士遭到逮捕。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）也發表聲明，呼籲印度與巴基斯坦必須克制，並指出切斷對外通訊，會造成人民恐慌，雙方應盡力避免情況惡化。

巴基斯坦7日宣布，降低與印度的外交關係，驅逐印度駐巴國大使，並暫停兩國雙邊貿易。巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）表示，他們將在聯合國安理會挑戰印度此行為的合法性，要求國際社會介入。

►►喀什米爾自治「被取消」…巴基斯坦驅逐印度大使　軍方：支持人民為正義而戰

►►印度設立「拉達克直轄區」涉中國領土？　陸外交部：不可接受也沒效力

►►印度宣布取消喀什米爾地區自治特權　打算廢除憲法第370條

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關鍵字：喀什米爾,印度,巴基斯坦,自治,恐怖主義,分離主義

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