網購芋泥蛋糕！她開盒驚見「失控地獄大腸圈」　芋頭控食慾全無...廠商說話了

▲這不是原PO印象中的芋泥蛋糕......。（圖／原PO授權提供）

記者張嘉晏／綜合報導

商家為了行銷商品，常常會搭配超美的布景拍出精緻的商品照，然而圖片下方通常都會加上「圖片僅供參考」的字樣，以免消費者期待過高。一名網友日前網購了一款芋泥蛋糕，不料實品讓她大失所望，連熱愛芋泥的網友們看到照片後，都說完全沒食慾了。

一名女網友在臉書上分享特別的網購經驗，她表示自己日前在網路上購買了一個「芋泥起司蛋糕」，只見商品圖上一圈一圈的芋泥看起來相當軟綿，頂部再加上2根捲心酥豐富口感，讓她忍不住下了訂單。

請繼續往下閱讀...

▲芋泥蛋糕商品照 。（圖／翻攝自博客來）

然而商品送達後卻讓她嚇到了，只見圖中不僅沒有美美的裝飾，一圈一圈不太完整的芋泥更是讓她傻眼，還被友人形容是「來自地獄的大腸圈」，和官網的商品照有一段頗大的差距。

►超爽DER！點我現賺 2188

▲有網友說雖然芋泥量看起來比圖片多，但還是沒什麼食慾。（圖／原PO授權提供）

貼文一出，網友們紛紛笑說「喜歡芋泥的看到也不喜歡了」、「真的有像大腸」、「嘔嘔嘔嘔」、「我愛芋頭但這個完全不行」、「一點美感都沒有，美術老師會哭啦」、「雖然芋泥看起來比圖片多，但我不行」、「我笑到肚子痛欸」。

原PO隨後也有寄信給客服人員反應，對此廠商則表示「每批芋頭的水分皆不一樣，打出來的含水量也有差異呢！而於商品頁面內有備註商品不包含『配料及擺盤裝飾物』，以商品規格為主。」

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！