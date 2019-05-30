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芋頭控快手刀搶喝！85℃芋頭鮮奶、奶綠限時第二杯半價

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▲▼ 咖啡飲料優惠 。（圖／業者提供）

▲85℃限時推出冰芋頭鮮奶跟奶綠第2杯半價優惠。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

芋頭控注意！85℃日前推出芋頭鮮奶和芋頭奶綠，受到不少網友喜愛。因此，自6/1～6/4和6/15～6/18期間，業者還推出限期第二杯半價優惠。另外，cama café則宣布與王道銀行（O-Bank）合作，即日起推出「王道銀行cama café聯名卡」，提供會員專屬優惠。

85℃指出，冰芋頭鮮奶中杯原價65元、冰芋頭奶綠中杯原價55元，活動期間限同品項第二杯半價，等於兩杯冰芋頭鮮奶只要97元，兩杯冰芋頭奶綠82元，平均一杯不到50元，非常划算。同時，今年夏天也再度推出兩款水果氣泡飲，分別為百香優格和葡萄柚優格口味，中杯售價60元。

▲▼ 咖啡飲料優惠 。（圖／業者提供）

另外，cama café則宣布與王道銀行（O-Bank）合作，即日起推出「王道銀行cama café聯名卡」，持卡於cama門市和官網消費天天可享最高5.3%現金回饋；另提供包括新戶首刷禮、限量加碼贈禮、每月卡友日、推薦辦卡獎金等卡友四大專屬優惠。

cama café指出，目前會員人數已突破20萬，因此期望透過與王道銀行的合作，提供更多元化回饋給消費者。為歡慶新卡上市，將於6/3、4的12點到14點，在忠孝敦化分行舉辦「Blue Monday有Beano不Blue！Beano快閃活動」，當天拍照上傳即可獲得cama冰咖啡，每天限量100杯。

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