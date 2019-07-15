處理完手超髒！她煮一碗「軟爛葉子」尪嫌像豬吃的　老饕聲援：極品平民美食

▲芋梗 。（圖／翻攝自爆怨公社，下同。）

網搜小組／綜合報導

應該丟掉的葉子，卻被先輩拿來當成一道菜，而且還意外地好吃。一名女網友日前發文，表示自己會在家裡烹煮「芋梗」，不過煮完之後爛爛的的模樣沒有什麼賣相，反被老公嫌棄像「給豬吃的」。然而貼文也吸引了近千名網友們站出來聲援，表示芋梗超級好吃，看到就會讓人想起阿嬤的手藝。

一名女網友在臉書「爆怨公社」中「抱怨」一道料理，她表示自己超愛吃「芋梗」，但由於外頭很少有人會賣煮好的，所以只好買生的食材自己回家做；由於前置處理費工，讓她常常把自己搞得很狼狽。

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▲原PO沒有戴手套處理就變這樣。

原PO貼出幾張照片，只見她為了處理芋梗把整隻手都搞得髒兮兮的，煮出來一碗參雜著土色和綠色的料理也被老公嫌棄像是「給豬吃的」、「哪有人吃這個？」讓原PO忍不住詢問「所以我是怪咖嗎？」

據了解，「芋梗」是長在芋頭上面的葉梗，以前鄉下人家覺得丟棄太可惜，便想辦法拿來做成料理。處理芋梗時首先要先把最外層的老皮削掉或撕掉，如果怕癢就要戴上手套再處理，削完皮後再把葉脈一片一片剝開，把裡頭的沙土沖掉。常見的料理方法包含搭配豆瓣醬下鍋炒或是紅燒，加上醋悶煮風味更佳。

▲▼ 軟軟爛爛的芋梗料理 。

據有品嚐過的網友說，芋梗的口感有點像「軟綿的茄子」，不過要注意的是，必須煮到熟透，否則有可能吃了喉嚨會癢。

其他網友則是表示超愛這道便宜又好吃的料理，「極品平民美食」、「老饕才知道」、「一定要煮到爛最好吃」、「有一些早市有賣煮好的」、「這食材可遇不可求」、「加味噌也超好吃」、「我都會炸過跟肉一起紅燒」。

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