處理完手超髒！她煮一碗「軟爛葉子」尪嫌像豬吃的　老饕聲援：極品平民美食

　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

處理完手超髒！她煮一碗「軟爛芋梗」尪嫌像豬吃的　老饕聲援：極品平民美食

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 軟軟爛爛的芋梗 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲芋梗 。（圖／翻攝自爆怨公社，下同。）

網搜小組／綜合報導

應該丟掉的葉子，卻被先輩拿來當成一道菜，而且還意外地好吃。一名女網友日前發文，表示自己會在家裡烹煮「芋梗」，不過煮完之後爛爛的的模樣沒有什麼賣相，反被老公嫌棄像「給豬吃的」。然而貼文也吸引了近千名網友們站出來聲援，表示芋梗超級好吃，看到就會讓人想起阿嬤的手藝。

一名女網友在臉書「爆怨公社」中「抱怨」一道料理，她表示自己超愛吃「芋梗」，但由於外頭很少有人會賣煮好的，所以只好買生的食材自己回家做；由於前置處理費工，讓她常常把自己搞得很狼狽。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 軟軟爛爛的芋梗 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO沒有戴手套處理就變這樣。

原PO貼出幾張照片，只見她為了處理芋梗把整隻手都搞得髒兮兮的，煮出來一碗參雜著土色和綠色的料理也被老公嫌棄像是「給豬吃的」、「哪有人吃這個？」讓原PO忍不住詢問「所以我是怪咖嗎？」

據了解，「芋梗」是長在芋頭上面的葉梗，以前鄉下人家覺得丟棄太可惜，便想辦法拿來做成料理。處理芋梗時首先要先把最外層的老皮削掉或撕掉，如果怕癢就要戴上手套再處理，削完皮後再把葉脈一片一片剝開，把裡頭的沙土沖掉。常見的料理方法包含搭配豆瓣醬下鍋炒或是紅燒，加上醋悶煮風味更佳。

▲▼ 軟軟爛爛的芋梗 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲▼ 軟軟爛爛的芋梗料理 。

▲▼ 軟軟爛爛的芋梗 。（圖／翻攝自爆怨公社）

據有品嚐過的網友說，芋梗的口感有點像「軟綿的茄子」，不過要注意的是，必須煮到熟透，否則有可能吃了喉嚨會癢。

其他網友則是表示超愛這道便宜又好吃的料理，「極品平民美食」、「老饕才知道」、「一定要煮到爛最好吃」、「有一些早市有賣煮好的」、「這食材可遇不可求」、「加味噌也超好吃」、「我都會炸過跟肉一起紅燒」。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號

ET快訊
郭台銘聲明：為中華民國奉獻的決心永不放棄
韓國瑜「0.1%機率贏了」　館長驚嘆...拱郭台銘脫黨再戰網
租金補貼7/22開始申請！房客、房東約7萬戶受惠最高月領50
油箱蓋掉出！「BMW 3系列」駕駛飆三字經　女加油員霸氣回嗆

關鍵字：芋頭,芋梗,爆怨公社

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／才剛嗆完！館長霸氣接戰書「桃機旁邊打」　陸MMA冠軍拳王連兩PO文...縮了

嗆館長「小孬孬」！劉樂妍「機場約戰」求死：我還活著你就是孫子

桃園男女三寶「碰碰愛」！2人躺地翻滾　網讚療癒：怎麼那麼粗魯～

整盤煮熟紅蝦沒人吃！隔壁客人全走光超浪費　她近看秒頓悟：高手

影／中壢小屁孩「餐廳踩椅子」被勸！媽惱羞狂罵店員　怒甩餐點嗆：不吃了

影／鹹酥雞老闆冷嗆「沒達低消別買了」　媽為兒忍住...回家一查：列拒絕往來戶

人夫8000元私房錢藏衣櫥　7天後打開驚「多2張小朋友」...老婆計畫通！

指考生寫完考卷「開錢包整理發票」　大考中心：不扣分

境外生屢傳淪「台奴」民團批政府瀆職　教育部說重話了

日本發烈風警報！輕颱丹娜絲將生成　氣象局曝路徑變數：不排除發海警

BY2高音對唱《Shallow》秒爆雞皮！　離鄉11年淚崩告白對方...網感動哭了

「牠在求救」鬼蝠魟主動靠近潛水客 眼旁插魚鉤！他換氣10幾次幫拔出

紅燈太久？機車當器材狂舉30秒　他雙手「抬龍頭」網憂：爆衝就GG

一按秒反應！身上暗藏各種開關　萌貓「鬍鬚向下撥」露小虎牙見客

華晨宇霸氣Rap飆《齊天》　羞抱周杰倫：我都不敢看他

「易燃裝置」《時間都去哪兒了》跳到哭　羅志祥.易烊千璽淚眼兩相望

陳勢安.朱俐靜電影主題曲串燒　每一首都超經典!!!

煞不住！騎士雙黃線上蛇行鬼切 下秒後方逆向三寶直接撞慘被輾

小薰穿禮服「先預習婚禮？」　鄭人碩：我要被砲轟了

1歲萌娃洗頭「深度睡眠」吵不醒 沖水嚇一跳...皺眉一下繼續睡

指考生寫完考卷「開錢包整理發票」　大考中心：不扣分

境外生屢傳淪「台奴」民團批政府瀆職　教育部說重話了

日本發烈風警報！輕颱丹娜絲將生成　氣象局曝路徑變數：不排除發海警

老家扛西瓜！他開心切一刀…「見厚實白肉」感動哭：是新品種　千人笑炸　

處理完手超髒！她煮一碗「軟爛葉子」尪嫌像豬吃的　老饕聲援：極品平民美食

帶女兒泡裸湯！她超直白Diss：麻麻妳OO最小　年輕媽羞紅臉：好想沉下去

白海豚僅剩50隻！風場施工打樁噪音=弄瞎牠　覓食求偶都有困難

超商ATM貼「故障」！阿婆狂盧：讓我用一下很快　感冒發燒店員無奈回答

台灣首座核電廠畢業了　環團憂除役過程爆輻射外洩風險

韓國瑜出線！他曝大選前「三個加法」幫升級：包子加肉、韓流加暖、團隊加油

農曆七月出遊別怕！台灣各地鬼月限定玩法　搭惡靈巴士探險去

才剛吃完又餓了？　「纖維質不足」5大症狀

高雲翔、董璇爆離婚了！　「搶救3億財產」放棄8年妻…她1年前就拔掉婚戒

小勞勃道尼「切割鋼鐵人」：我不是我的角色　《復仇者4》告別11年偏離人生

你買了哪些？Supreme春夏最熱門的10件單品　水鑽T、Nike腰包入列

iPhone 11無新意！外媒呼籲「別急著買」...明年新機呼聲更高

售價壓在150萬元上下　Nissan電動車台灣前導網站曝光

指考生寫完考卷「開錢包整理發票」　大考中心：不扣分

境外生屢傳淪「台奴」民團批政府瀆職　教育部說重話了

快訊／郭台銘聲明留伏筆：到底能夠為善良人民多做些什麼？

生活熱門新聞

館長霸氣接戰　陸MMA冠軍拳王..

嗆館長小孬孬！劉樂妍約戰：我活..

整盤紅蝦沒人吃！她近看頓悟：高..

油箱蓋掉出！BMW駕駛飆三字經..

準颱風丹娜絲路徑圖曝光　周三四..

中壢小屁孩踩椅子被勸　媽惱羞狂..

第5號颱風「丹娜絲」最快周一生..

店家送錯菜！他見點菜單筆跡傻了

鹹酥雞老闆嗆：沒達低消別買了　..

雨天停草叢邊！螞蟻大軍爆竄愛車

郭芷嫣黑歷史曝光：擦老外屁股的..

買擴大機！媽誤解「蝦皮2字」直..

5號颱風「丹娜絲」不排除本周生..

背痛收驚「6支香全斷」！她哭喊..

更多熱門

相關新聞

超商ATM故障！阿婆：讓我用一下　感冒店員無奈回答

一名超商店員一上班經客人告知提款機故障，他因此把寫著「故障」兩個大字的白紙貼在ATM上，沒想到連續遇到兩名客人詢問，讓他非常無奈。有網友則認為，「態度也不用這麼差，有時候他們只是順口問一句。」原PO回，「對不起，是我不好，我感冒發燒、頭痛、喉嚨痛，不想講話，難道連抱怨都不能？」

店家送錯菜！他見點菜單筆跡傻了

影／隧道內遇「三寶左切」壽星氣炸：妻女都在車上

油箱蓋掉出！BMW駕駛飆三字經　女加油員回嗆閉嘴了

櫃台妹超懂拍！整家人「攔腰切斷」僅留重點

讀者迴響

發燒話題

世大運 李榮浩楊丞琳 花木蘭 吳宗憲 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

快訊／民調公布！韓國瑜擊敗郭台銘

墾丁民宿偷情！40歲女教授門一開糗了

館長霸氣接戰　陸MMA冠軍拳王縮了

高雄女傳訊「藏機車」　坦承教唆男友弒母

閨蜜失蹤30年！鐵桶「驚見20歲懷孕女屍」姊妹爆哭：是她

藍營誰勝算最大？ 命理師：他90%會當總統

大S誇阿雅「牛仔褲很好看」下句酸爆

LIVE／總統初選民調　韓國瑜44%、郭台銘27%

嗆館長小孬孬！劉樂妍約戰：我活著你是孫子

快訊／總統初選落敗...郭台銘擬出國散心

租金補貼7/22起申請　最高月領5000

9歲失聯女童最後與父通話：我回不來了

老公偷吃！她學馭夫術「那邊塞一根OO」

整盤紅蝦沒人吃！她近看頓悟：高手

蕾菈比基尼辣翻　一舉手腋毛炸出

更多

最夯影音

更多

BY2高音對唱《Shallow》秒爆雞皮！　離鄉11年淚崩告白對方...網感動哭了

「牠在求救」鬼蝠魟主動靠近潛水客 眼旁插魚鉤！他換氣10幾次幫拔出

紅燈太久？機車當器材狂舉30秒　他雙手「抬龍頭」網憂：爆衝就GG

一按秒反應！身上暗藏各種開關　萌貓「鬍鬚向下撥」露小虎牙見客

華晨宇霸氣Rap飆《齊天》　羞抱周杰倫：我都不敢看他

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面