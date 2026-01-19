　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

駕駛請減速！基隆中正路、正榮街口「號誌、標線優化」一次看

▲▼ 基隆,謝國樑,中正路,正榮街,行人安全,交通號誌,行人地獄,交通改善,基隆市政府。（圖／基隆市政府提供）

▲為改善中正路與正榮街口的行人安全，基隆市政府宣布增設交通號誌並優化標線，打造讓市民安心回家的路。（圖／基隆市政府提供）

生活中心／綜合報導

基隆市中正路與正榮街口因車流量大，過去常有駕駛行經該處未減速慢行，甚至未禮讓過馬路民眾，導致行人事故頻傳，讓在地居民每次經過都「心驚驚」。為了洗刷行人地獄污名並回應地方期待，基隆市政府近期動作頻頻，不僅優化標線，市長謝國樑更親自率隊會勘，宣布將在該路口增設交通號誌，要讓市民回家的路更安全。

針對中正路與正榮街口的安全隱憂，基隆市政府經多次現地會勘後，已先行推動一波「行人友善」改善措施 。目前現場已增設「當心行人」警示標誌、太陽能慢行標誌，並劃設綠底行人穿越道線及視覺化減速標線，同時優化車道配置，據統計，相關改善實施後，該處交通事故數量已有顯著降低。

儘管事故已有下降，但為了徹底解決危險路口問題，謝國樑市長於12日率領交通處及警察局等相關單位重回現場會勘。謝國樑在了解該路口長期車流量大、事故頻傳的狀況後，責成交通處務必以「守護行人通行安全」為首要目標，儘速完成交通號誌的設置，並重新評估與設計整體的標線配置。

交通處近日已火速完成現場勘查與初步規劃，未來的改善重點將包含，調整綠底行人穿越道線位置、重新調配號誌桿件位置，以及進行停止線退縮等工程。交通處強調，全案已與民眾進行溝通，將在不影響周邊商家出入與生活空間的前提下施工，期盼能兼顧行人安全與地方共識，打造更友善的交通環境 。

基隆謝國樑中正路正榮街行人安全交通號誌行人地獄交通改善基隆市政府

