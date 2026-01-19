駕駛請減速！基隆中正路、正榮街口「號誌、標線優化」一次看

▲為改善中正路與正榮街口的行人安全，基隆市政府宣布增設交通號誌並優化標線，打造讓市民安心回家的路。（圖／基隆市政府提供）

生活中心／綜合報導

基隆市中正路與正榮街口因車流量大，過去常有駕駛行經該處未減速慢行，甚至未禮讓過馬路民眾，導致行人事故頻傳，讓在地居民每次經過都「心驚驚」。為了洗刷行人地獄污名並回應地方期待，基隆市政府近期動作頻頻，不僅優化標線，市長謝國樑更親自率隊會勘，宣布將在該路口增設交通號誌，要讓市民回家的路更安全。

針對中正路與正榮街口的安全隱憂，基隆市政府經多次現地會勘後，已先行推動一波「行人友善」改善措施 。目前現場已增設「當心行人」警示標誌、太陽能慢行標誌，並劃設綠底行人穿越道線及視覺化減速標線，同時優化車道配置，據統計，相關改善實施後，該處交通事故數量已有顯著降低。

儘管事故已有下降，但為了徹底解決危險路口問題，謝國樑市長於12日率領交通處及警察局等相關單位重回現場會勘。謝國樑在了解該路口長期車流量大、事故頻傳的狀況後，責成交通處務必以「守護行人通行安全」為首要目標，儘速完成交通號誌的設置，並重新評估與設計整體的標線配置。

交通處近日已火速完成現場勘查與初步規劃，未來的改善重點將包含，調整綠底行人穿越道線位置、重新調配號誌桿件位置，以及進行停止線退縮等工程。交通處強調，全案已與民眾進行溝通，將在不影響周邊商家出入與生活空間的前提下施工，期盼能兼顧行人安全與地方共識，打造更友善的交通環境 。