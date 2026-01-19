　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

李運慶兄「道謝洪詩文」被罵爆！陳沂犀利評論：管太多　網喊中肯

▲▼洪詩大伯發文掀風波！潔哥吐槽：不讓女兒沒苦硬吃。（圖／翻攝自Facebook／洪詩） 

▲洪詩大伯的發文掀起風波。（圖／翻攝自Facebook／洪詩）

網搜小組／曾筠淇報導

女星洪詩在2023年嫁給李運慶，大伯李運泰於去年10月發文，感謝她幫忙照顧失智父親。該舊文近日被翻出，引發網友爭論，大伯被批「把洪詩當傭人」。事後洪詩發文緩頰，說自己是愛屋及烏，大家也都是一起努力熬過那段時光。對此，網紅陳沂發表看法，她認為「女權人士」管太多，不干涉別人的自由很難嗎？

大伯感謝文挨批　洪詩親上火線澄清

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳沂在臉書發文提到，李運慶的哥哥發文感謝洪詩幫忙照顧失智公公，甚至協助處理大小便，這本是一篇單純的感謝文，卻引發激烈討論。有網友批評文章充滿父權，質疑洪詩是想靠犧牲換取「好媳婦」形象，導致洪詩必須出面澄清，強調婆家待她很好，她是發自內心願意付出，呼籲外界不要妖魔化她的婆家。

批女權人士管太多　陳沂籲勿干涉他人自由

針對此爭議，陳沂直言「女權人士未免也管太多了吧」，她質疑為何要先入為主認定女性一定是被壓迫的一方？若當事人是心甘情願，外人其實無權置喙。陳沂更形容現在的部分女權宛如「古代三姑六婆再進化」，對於別人生育、穿著都有意見，以前是要求女性服從父權，現在則是要聽女權的話，否則就會挨罵，不要干涉別人的自由很難嗎？

陳沂也在留言處表示，她覺得女權最讓人討厭的，就是整天把女生放在受害者的位置上，想要藉此拿到各種紅利，只想要享受，而不願付出，然後只要有女生不想跟她們一樣，「就會被妖魔化」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「中肯，別人吃麵，婆媽喊燒」、「就是嫉妒人家夫妻恩愛」、「洪詩本人：OK，運慶：OK，婆家人：OK，女權團體：天啊她怎麼這麼可憐」、「她們就怕被比較，其實是最活在別人眼光裡的一群」、「你以為她們維護的是女權，事實上她們只是想掌權」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
421 2 3418 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
重新橋20歲男超車釀禍　害女騎士斷頸亡
快訊／北北基大雨特報！下到明晨
逆向撞名車！天價維修費　肇事駕駛判全賠
獨／11歲女童大叫一聲猝死　驗出「B19病毒」
春節國旅訂房率出爐　2縣市最高
快訊／狂砍父母37刀　36歲獨子正面曝光
快訊／記憶體利多！　南亞科2025年Q4每股大賺3.58元
入夜強烈冷氣團報到　明起北台灣濕冷「再探11度」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／驚世夫妻隱瞞疫情！高雄腸病毒群聚擴大...校方急停課

張榮發辭世十周年特展明起開展　生前手稿、蠟像首曝光

快訊／北北基大雨特報！下到明晨

獨／11歲女童染「B19病毒」引發急性心肌炎不治　沖繩曾大流行

李運慶兄「道謝洪詩文」被罵爆！陳沂犀利評論：管太多　網喊中肯

海底撈免費小菜太狂！一票人見「隱藏版零食」嗨翻：要吃爆

唐吉訶德「貼標時間」曝！鮮食比超商還殺　網讚：乞丐超人新天堂

駕駛請減速！基隆中正路、正榮街口「號誌、標線優化」一次看

冷氣團強度近寒流等級！天氣粉專：北台灣水氣偏多「冷得很有感」

iPhone「1招免費多出10GB」　一票人實測：真的太神了

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

GOT7微合體慶12周年大喊「老了」　直播卡卡粉笑：沒變的是爛網路XD

沒出示車票被列車長請下車　男乘客直接「躺新營站地上」不動

桃園火警

天降熱水壺砸車！土城男情緒失控大鬧旅店　遭警消強制送醫

快訊／驚世夫妻隱瞞疫情！高雄腸病毒群聚擴大...校方急停課

張榮發辭世十周年特展明起開展　生前手稿、蠟像首曝光

快訊／北北基大雨特報！下到明晨

獨／11歲女童染「B19病毒」引發急性心肌炎不治　沖繩曾大流行

李運慶兄「道謝洪詩文」被罵爆！陳沂犀利評論：管太多　網喊中肯

海底撈免費小菜太狂！一票人見「隱藏版零食」嗨翻：要吃爆

唐吉訶德「貼標時間」曝！鮮食比超商還殺　網讚：乞丐超人新天堂

駕駛請減速！基隆中正路、正榮街口「號誌、標線優化」一次看

冷氣團強度近寒流等級！天氣粉專：北台灣水氣偏多「冷得很有感」

iPhone「1招免費多出10GB」　一票人實測：真的太神了

擱是你！6天2度抓同一車手　台中警喊太誇張

追尋教育奉獻足跡！日本石坂莊作顯彰會訪基隆　深化台日歷史情誼

9天釀22死！公象發情失控「見人就踩」　印度村民只能睡屋頂

快訊／驚世夫妻隱瞞疫情！高雄腸病毒群聚擴大...校方急停課

嘉正與吉晟宣佈策略聯盟　催生台灣首創抗體放射複合體在地化

受困奇蹟獲救！花蓮光復女童「小沂」現身　寫卡片+娃娃送特搜隊

潘威倫升一軍投教：最重要是保持信心　競爭先發輪值人人機會均等

不該再讓運動員受傷！胡凱翔板體打滑傷韌帶　職籃工會砲轟「地貼炸彈」

菲律賓睽違10多年「發現新氣田」　可供570萬戶家庭用電一整年

絕命畫面曝！20歲男重新橋超車釀禍　追撞女騎士害「斷頸亡」

《功夫》「火雲邪神」逝世　梁小龍享壽77歲

生活熱門新聞

女兒學測考爛！爸突開導航安慰　4萬人讚爆

快訊／今「雨最大」地區曝　8級強風越晚越冷

餐廳店休集體參加員工喪禮！吞負評老闆無奈

早餐店突休息「客人撲空一幕」！萬人暖哭

「長大才知超有用」網大推才藝種類：好險有學

銀行通知被盜刷！他火速「取消交易」GG了

估剩6℃！　最冷時間曝

台北到南港不搭捷運！她實測改搭高鐵讚爆

明天北東降雨機率增　強烈冷氣團入夜抵達冷到周末

醫護界驚世夫妻　隱匿腸病毒害11童染疫

快儲水！　今「7縣市停水」區域一次看

快訊／07：48規模4.3地震　最大震度3級

全台2天最凍　強烈冷氣團在路上

行天宮「1職缺薪水4萬8」！過來人：錄取也不去

更多熱門

相關新聞

洪詩照顧失智公公！廣告小妹揭「聖母」背後真相

洪詩照顧失智公公！廣告小妹揭「聖母」背後真相

女星洪詩在2023年嫁給李運慶，大伯李運泰於去年10月發文，感謝她幫忙照顧失智父親，被批「把洪詩當傭人」，引發網友激烈爭論。對此，網紅「廣告小妹」分析，這類行為背後往往隱藏著對家庭歸屬感的渴望，每個人在關係中追求的東西不同，只要當事人覺得值得，外界就應給予尊重。

被批把洪詩當傭人！李運慶兄道歉：用詞不當

被批把洪詩當傭人！李運慶兄道歉：用詞不當

洪詩大伯發文掀風波！潔哥吐槽：不讓女兒沒苦硬吃

洪詩大伯發文掀風波！潔哥吐槽：不讓女兒沒苦硬吃

李運慶親解「不請看護」質疑！遭酸洪詩錯嫁了

李運慶親解「不請看護」質疑！遭酸洪詩錯嫁了

洪詩首回應照顧失智公公！還原真相「我不偉大」

洪詩首回應照顧失智公公！還原真相「我不偉大」

關鍵字：

洪詩李運慶陳沂

讀者迴響

熱門新聞

警扮老司機直擊包廂　5爆乳妹骰輸脫光

50%人都有！一張嘴「米白顆粒」臭到爆　台人1壞習慣害的

Ella砸重金買下15首S.H.E金曲版權！大陸廠商心驚1事

蘆洲蔥油餅夫妻「身中10多刀」滿地血慘死家中！　兒涉重嫌

女兒學測考爛！爸突開導航安慰　4萬人讚爆

罹癌翁花蓮獨旅百萬財物被偷光！沒錢返家

寒假來得及！出國買加熱菸200支免稅　2／1施行

快訊／今「雨最大」地區曝　8級強風越晚越冷

快訊／蘆洲老夫婦慘死陳屍家中　兒涉重嫌在逃

餐廳店休集體參加員工喪禮！吞負評老闆無奈

最狂尾牙！公司霸氣送「一人一支iPhone 17 Pro Max」

早餐店突休息「客人撲空一幕」！萬人暖哭

林俊傑遭控訴PUA前女友！　她PO「親密貼臉照」

張菲被拍信義區買甜點！

即／高雄路竹大車、機車相撞　2人當場慘死

更多

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面