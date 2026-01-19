李運慶兄「道謝洪詩文」被罵爆！陳沂犀利評論：管太多　網喊中肯

▲洪詩大伯的發文掀起風波。（圖／翻攝自Facebook／洪詩）

網搜小組／曾筠淇報導

女星洪詩在2023年嫁給李運慶，大伯李運泰於去年10月發文，感謝她幫忙照顧失智父親。該舊文近日被翻出，引發網友爭論，大伯被批「把洪詩當傭人」。事後洪詩發文緩頰，說自己是愛屋及烏，大家也都是一起努力熬過那段時光。對此，網紅陳沂發表看法，她認為「女權人士」管太多，不干涉別人的自由很難嗎？

大伯感謝文挨批 洪詩親上火線澄清

陳沂在臉書發文提到，李運慶的哥哥發文感謝洪詩幫忙照顧失智公公，甚至協助處理大小便，這本是一篇單純的感謝文，卻引發激烈討論。有網友批評文章充滿父權，質疑洪詩是想靠犧牲換取「好媳婦」形象，導致洪詩必須出面澄清，強調婆家待她很好，她是發自內心願意付出，呼籲外界不要妖魔化她的婆家。

批女權人士管太多 陳沂籲勿干涉他人自由

針對此爭議，陳沂直言「女權人士未免也管太多了吧」，她質疑為何要先入為主認定女性一定是被壓迫的一方？若當事人是心甘情願，外人其實無權置喙。陳沂更形容現在的部分女權宛如「古代三姑六婆再進化」，對於別人生育、穿著都有意見，以前是要求女性服從父權，現在則是要聽女權的話，否則就會挨罵，不要干涉別人的自由很難嗎？

陳沂也在留言處表示，她覺得女權最讓人討厭的，就是整天把女生放在受害者的位置上，想要藉此拿到各種紅利，只想要享受，而不願付出，然後只要有女生不想跟她們一樣，「就會被妖魔化」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「中肯，別人吃麵，婆媽喊燒」、「就是嫉妒人家夫妻恩愛」、「洪詩本人：OK，運慶：OK，婆家人：OK，女權團體：天啊她怎麼這麼可憐」、「她們就怕被比較，其實是最活在別人眼光裡的一群」、「你以為她們維護的是女權，事實上她們只是想掌權」。