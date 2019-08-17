一天三大抗議行動！「反暴力、救香港」大集會尬場「光復紅土遊行」

▲香港東區醫院醫護人員集會。（圖／讀者授權提供，請勿隨意取用以免侵權）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港抗議行動接連不斷，今（17）就有三大示威活動，包括抗議港府的「八一七全港教師大遊行」和「光復紅土遊行」，而「反暴力、救香港」大集會則提出七大訴求，反對近月來發生的暴力事件，呼籲市民支持香港特區政府依法施政、警方嚴正執法，維護「一國兩制」原則。

▲香港大學生高喊「光復香港、時代革命」。（圖／記者黃彥傑攝）

綜合港媒報導，香港教育專業人員協會8月1日就發動了「八一七教育界大遊行」，今日上午11點先在中環遮打花園舉行集會，11點半遊行到禮賓府，呼籲教師在此時刻為良知發聲。教協會長馮偉華認為，香港目前局面嚴峻，需要凝聚教育界的力量幫忙守護社會和下一代。

「光復紅土遊行」和「反暴力、救香港」大集會則都於今日下午登場。前者由「九龍角落」主席李軒朗申請，將在下午3點30分至5點30分在紅磡和土瓜灣舉行。上訴委員會要求主辦單位至少安排100名糾察人員，同時呼籲參與者於終點解散。

▲黑衣示威者在香港機場抗議。（圖／記者蔡儀潔攝）

「反暴力、救香港」大集會將於下午5點至6點半舉行，提出「亂夠了、停暴力、勿擾民、止破壞、守法治、阻撕裂、返正軌」的七大訴求，具體為停止無休的非法遊行、集會、佔路；停止一切扔汽油彈、縱火、扔磚等暴力攻擊行為；停止影響市民日常生活的滋擾活動；停止汙損國旗國徽、破壞警署和公共設施；恢復守法傳統，勿自毀「一國兩制」；不同政治取向市民，不再互相攻訐；社會重回正軌，政府改革向前。

大陸全國政協常委、香港友好協進會會長唐英年表示，暴力衝突已嚴重影響了香港的社會安寧，破壞了法治精神，希望通過此次大會，向社會發出止暴制亂、恢復和平的聲音，呼籲市民支持香港特區政府依法施政、警方嚴正執法，維護「一國兩制」原則，讓香港走出政治紛爭、繼續保持穩定繁榮。