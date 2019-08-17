反送中議員毛孟靜「兒子娶妻」離港10天　示威者：好難支持

▲香港立法會議員毛孟靜。（圖／記者吳杰澄攝）

記者馬叔安／綜合報導

香港「反送中」示威延燒之際，曾多次支持相關運動的立法會議員毛孟靜，15日通過社交媒體表示，要離開香港10天去「娶新抱」（意指兒子娶妻）。於此之前，當示威者佔領香港機場，影響到航班時，毛孟靜也曾表示，不認同示威者阻礙旅客登機的行為。

《人民日報》海外版16日引用《香港商報》報導，毛孟靜日前在社交媒體發文，稱因為兒子結婚要離開香港10天，文尾強調，「為香港人加油」。報導指出，有示威者在毛孟靜的帖子下表示，「大家現在都好難支持」，央求毛孟靜和其他反對派議員讓他們的子女也一起站出來，以實際行動支持參加示威活動的年輕人。

此外，根據《香港01》報導，當「反送中」民眾於14日佔領香港機場時，毛孟靜曾表示，示威者行為明顯不能達到其目的，但示威者理解自己行為有錯，也有致歉的行為，民主派議員接受他們的做法。毛孟靜強調，不會隨便提割席，示威者有錯是「是其是，非其非。」

▲14日香港機場狀況 。（圖／記者黃彥傑攝）

根據維基百科，毛孟靜出生於香港，籍貫浙江寧波，是香港資深自由傳媒工作者，泛民主派政治人物，現任香港九龍西選區立法會議員、民主派會議召集人、香港本土副主席、議會陣線副主席，前公民黨成員，她於2012年代表公民黨參加2012年香港立法會選舉，出戰九龍西地區直選，成功當選。

此外，香港眾志創黨主席羅冠聰14日在臉書上發文報平安，表示自己要在耶魯大學進修，並在文末呼籲香港市民參與818大遊行，讓許多網友認為赴美只是他「落跑」的理由。

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