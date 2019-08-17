6月至今177名警員受傷　港警：一直都盡量使用最低武力

▲香港警方向深水埗的反送中抗議者發射催淚彈。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

「反送中」風波延燒，香港警方16日表示，面對非法集會中的激進示威者，警方一直保持不主動使用武力，面對示威者的暴力衝擊和破壞，也一直都盡量使用最低武力。6月9日至今，香港警方共拘捕748名激進示威者，截至目前，共有177名警務人員受傷，包括166名男性和11名女性。

《新華社》報導，香港特區政府警務處九龍城警區指揮官楊文彬說，「如果示威者不先使用暴力，不衝擊警方防線、不破壞警署建築、不攻擊警員，警方就不會使用武力。」

▲香港警方制伏深水埗的反送中抗議者。（圖／路透）。（圖／路透）

他強調，香港警方一向將市民安全放在首位，即使示威者做出暴力行為，警方也只使用了國際公認低程度的武力。他說，警方已發佈反對通知書的非法遊行，如果有人依然要參加，將涉嫌參與非法集會，警方將依據參加人數、現場發生的暴力行為等實施拘捕。

他表示，如果現場出現嚴重傷亡、大量財物被損壞，及主要交通幹道受到干擾，在這3種情況下，警方將視情況使用最新購置的「人群管理特別用途車輛」，即俗稱的「水炮車」。

▲香港特區政府警務處九龍城警區指揮官楊文彬（左）16日在記者會上介紹警方部署。（圖／翻攝自《新華社》）

此外，有「反送中」的網民14日發起在深水埗警署門外「燒衣」示威，港警發射催淚彈清場，引發現場居民不滿。港警15日表示，當晚有約700人阻塞道路，有人在內街以彈珠及雷射筆攻擊警署及警員，警方在「別無選擇」下，在內街使用催淚彈。

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