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對付示威「還沒總動員」　香港警隊：未準備過解放軍入城情況

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▲▼0813香港機場衝突。（圖／路透社）

▲8月13日在香港機場再度爆發警民衝突。（圖／路透社）

記者王致凱／綜合報導

香港反對《逃犯條例》爭議未息，香港警方邀請媒體進入警察總部採訪，但以匿名方式講述警方立場。香港警隊高級警官表示，目前香港警方尚未全數動員，也從未與中國維安部隊共同進行過訓練，對解放軍入港的情況並無準備。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，儘管警方承認在經歷長達2個月的示威抗議後，許多警員的身體和心理都已經疲憊不堪，但並不認為香港社會已經失控。警方堅稱，香港警隊擁有約3萬名制服警察，完全能控制情況。

一名不願具名的香港高級警官表示，「我們還沒完全動員」。他指出，警方只出動一部分警力應對示威，「我們的資源深度足以繼續應付。」至於外界批評港警執法過於暴力，警官則認為，「如果他們帶著磚塊而來，他們就是暴徒」，「如果他們不使用暴力，我們就不會動用武力。」

報導又指出，儘管北京當局暗示西方國家政府支持示威者騷亂，但港警高級警官表示，並沒有發現任何外國政府資助或鼓勵（inspired）抗議的證據。然而，香港警方也承認，曾經被稱為「亞洲最好」的香港警隊，其名聲已經在此次抗爭中受到傷害。

▼16日晚間上千人聚集中環遮打花園集會。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼反送中「大學生集會」千人聚集中環遮打花園！　促美英通過港人權法案。（圖／記者黃彥傑攝）

自香港民眾發起抗爭至今，大陸也派出武警部隊進駐與香港一橋之隔的深圳，傳人數達到1萬人以上，警告意味濃厚，外界憂心若事態繼續惡化，北京可能派武警甚至解放軍入城。港警高級警官則向CNN表示，港警從未與大陸維安部隊共同訓練，也沒有模擬過解放軍入城的情況。

▼與香港一橋之隔的深圳，武警部隊已經集結。（圖／路透）

▲▼武警部隊集結在深圳操演。（圖／路透）

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關鍵字：香港反送中,逃犯條例,香港,深圳,武警,粵港澳要聞

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