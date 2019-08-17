受大雨影響　瑪家鄉屏35線2公里處坍方還未搶修

▲受大雨影響，屏東縣瑪家鄉屏35線2公里坍方還未搶修，目前禁止通行。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

受西南氣流引進間歇性大雨影響，17日屏東地區仍不時下起陣陣大雨，致昨天的瑪家鄉屏35線2公里處通往禮納里路段，負責維修的瑪家鄉公所因該路段未有太阻礙交通情形及急迫性，顧及施工人員安全，要等雨勢停後才進行搶維，因此目前還無法通行，警方已封鎖道路，提醒用路人注意。

▲▼警方封鎖道路。

另屏東縣霧台鄉台24線昨天因大豪雨發生邊坡坍方，導致交通中斷，經公路總局潮州工務段人員派員進行搶修，今天早上已搶通。

西南氣流帶來豐沛雨量，屏東部分地區今早仍時雨時停，天氣不穩定，山區瑪家等山區雨勢較大，沿海地區陣風不小，掀起陣陣長浪。

內埔警方表示，瑪家鄉屏35線2公里處發生土石流處，雖交通中斷，但由於上方只住一戶獨居老人，昨天警方已勸離，住到山下親戚處，目前已沒有人住在坍方處上方。由於山區雨勢持續，瑪家鄉公所基於施工人員安全，要等雨勢停歇才進行搶修。

而根據中央氣象局資料顯示，１７、１８日兩天受西南風影響，屏東地區有短暫陣雨或雷雨，易有短時強降雨及局部大雨發生；恆春半島及空曠地區有較強陣風，並有長浪發生的機率，巴士海峽平均風力可達６級，雷雨區最大陣風８至９級，提醒民眾及船隻請注意，確保安全。