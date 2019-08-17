　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

受大雨影響　瑪家鄉屏35線2公里處坍方還未搶修

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲受大雨影響，屏東縣瑪家鄉屏35線2公里坍方還未搶修，目前禁止通行。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲受大雨影響，屏東縣瑪家鄉屏35線2公里坍方還未搶修，目前禁止通行。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

受西南氣流引進間歇性大雨影響，17日屏東地區仍不時下起陣陣大雨，致昨天的瑪家鄉屏35線2公里處通往禮納里路段，負責維修的瑪家鄉公所因該路段未有太阻礙交通情形及急迫性，顧及施工人員安全，要等雨勢停後才進行搶維，因此目前還無法通行，警方已封鎖道路，提醒用路人注意。

▲受大雨影響，屏東縣瑪家鄉屏35線2公里坍方還未搶修，目前禁止通行。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼警方封鎖道路。

▲受大雨影響，屏東縣瑪家鄉屏35線2公里坍方還未搶修，目前禁止通行。（圖／記者陳崑福翻攝）

另屏東縣霧台鄉台24線昨天因大豪雨發生邊坡坍方，導致交通中斷，經公路總局潮州工務段人員派員進行搶修，今天早上已搶通。

西南氣流帶來豐沛雨量，屏東部分地區今早仍時雨時停，天氣不穩定，山區瑪家等山區雨勢較大，沿海地區陣風不小，掀起陣陣長浪。

內埔警方表示，瑪家鄉屏35線2公里處發生土石流處，雖交通中斷，但由於上方只住一戶獨居老人，昨天警方已勸離，住到山下親戚處，目前已沒有人住在坍方處上方。由於山區雨勢持續，瑪家鄉公所基於施工人員安全，要等雨勢停歇才進行搶修。

而根據中央氣象局資料顯示，１７、１８日兩天受西南風影響，屏東地區有短暫陣雨或雷雨，易有短時強降雨及局部大雨發生；恆春半島及空曠地區有較強陣風，並有長浪發生的機率，巴士海峽平均風力可達６級，雷雨區最大陣風８至９級，提醒民眾及船隻請注意，確保安全。

ET快訊
準備掃貨！網購搜出爆款眼霜　揭剁手族私藏CP值超高好物
男星床戲來真的：就是要摸！她崩潰求救..工作人員驚覺「床單有

關鍵字：屏東,瑪家,屏35線2公里,坍方

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

受大雨影響　瑪家鄉屏35線2公里處坍方還未搶修

比演唱會門票還難搶！　台南「小小警察體驗營」10分鐘秒殺

發展長照增設18處部落健康站　桃園要扮演原民政策領導城市

墾丁租用電動自行車旅客多　屏監警恆春聯合稽查保安全

黃偉哲率市府團隊　向議會專案報告0813台南治水方案

台南治水老套 高思博：海綿城市防洪應落實

藍軍要求黃偉哲全市淹水區總體檢　放寬淹水補助標準

事業廢棄物混充當家戶垃圾丟進垃圾車　環保局啟動破袋專案

嘉縣家畜所祭拜「獸魂碑」　翁章梁帶頭安息魂魄

校園最美的風景　台中5校社區親子共讀站榮獲全國優選

林俊傑捕獲「野生林距離」偷錄影　想嚇她還練習：可以跟妳拍照嗎XDD

純手工製作！為7隻奶狗蓋家園　神人徒手打造「超狂泳池汪豪宅」

《好聲音》選手告白「我好喜歡楊丞琳」　李榮浩下秒放閃 : 我也是！

獨家／鬼鬼拍《啦咪啦咪》精神超嗨　和記者玩射擊遊戲..意外吻上了？！

牽3歲女兒倒垃圾「小手掙脫暴衝」 　遭對向車撞倒地...母：來不及抓她

痛風美食！爽嗑5KG波士頓戰龍蝦　大份量海鮮盤...鮑魚、生蠔超過癮

喊「1.2.3」就上鉤...15秒釣1隻 草蝦天堂！高手1小時捕獲100隻

Janet流產「親手拔出來」沖掉　媽媽沒有錯...「自己扛責任不公平」

楊丞琳「會為愛情放棄事業?」　超霸氣回答...全場服了！

超多表情包！萌娃「厭世臉」理髮-嘟嘴+皺眉超有戲...網笑：就派欸

受大雨影響　瑪家鄉屏35線2公里處坍方還未搶修

比演唱會門票還難搶！　台南「小小警察體驗營」10分鐘秒殺

發展長照增設18處部落健康站　桃園要扮演原民政策領導城市

墾丁租用電動自行車旅客多　屏監警恆春聯合稽查保安全

黃偉哲率市府團隊　向議會專案報告0813台南治水方案

台南治水老套 高思博：海綿城市防洪應落實

藍軍要求黃偉哲全市淹水區總體檢　放寬淹水補助標準

事業廢棄物混充當家戶垃圾丟進垃圾車　環保局啟動破袋專案

嘉縣家畜所祭拜「獸魂碑」　翁章梁帶頭安息魂魄

校園最美的風景　台中5校社區親子共讀站榮獲全國優選

基隆市長被爆30年前年輕照打趴明星　林右昌：給我3個月減重

影／駕駛傻眼、交警拿掃把追　26頭牛闖高速「逛大街」

比月亮更古老！　巴西火山爆發噴出45億年前的鑽石

衛生習慣揭密…45%美國人2天不換內褲　至少殘留1萬隻細菌

「majiko」巡迴來到台灣！　近距離見粉絲12／22開唱

李佳芬稱「批太多公文不正常」 蘇貞昌：人民託付就是你要認真

幼兒中耳炎易聽損！醫點出「反覆發作」原因　照顧注意這2事

韓國瑜稱被國家機器監控　蔡英文：我們不會做這種事

女兒不睡覺準備開唸...她手指身後：馬麻那是誰？　正妹媽秒起雞皮：別嚇我

Albee細肩帶「水滴胸型」全看光！　素顏被拍正面照…網直盯左下角：乙霏好兇

男友面前被騎...噴「滿手嘉明」　她崩潰：快給我衛生紙！

地方熱門新聞

林燕祝：要求全市排水系統總體檢

2019桃園購物節　同樂搶好康

林智堅首赴前線馬祖勞軍

事業廢棄物混充當家戶垃圾丟垃圾..

黃偉哲報告0813台南治水方案

台南市7大土地開發案接續啟動

台南「小小警察體驗營」10分鐘..

嘉縣家畜所中元普渡祭拜獸魂碑

夫6年換29工作　妻訴離婚獲准

取締違規超速　平鎮警方大執法　

補螺神器出現　清除福壽螺不再叫..

媽買滷味忘了孩子　女兒嚇哭一路..

20億威力彩彩券行曝光！老闆娘..

藍軍要求黃偉哲全市淹水區總體檢

更多熱門

相關新聞

愛情力量的牽引　內蒙古畫家獲邀開畫展

屏東縣萬丹藝術文化協會邀請為了愛情定居萬丹的內蒙古畫家林烽，於8月18日起31日，在屏東縣立圖書館萬丹分部舉辦「林烽烙畫創作展」，帶領藝文愛好者一走讀他出生的內蒙古與看到屏東的故事。

租用電動自行車旅客多　屏監警恆春聯合稽查

山區豪大雨　台24線霧台坍方

警中元祈福聚正氣　祈保民安康

鄉運兼豐年祭　警把握時機宣導酒駕新制

讀者迴響

發燒話題

王令麟 韓國瑜 丁小芹 王令麟 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 王令麟 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 王令麟 颱風即時 登革熱 王令麟 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 王令麟 統一發票 台新金控 王令麟 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 大金冷氣 王令麟 國泰世華 國泰金 習近平 王令麟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 王令麟 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 聲林之王 王令麟 興富發 統一企業 王令麟 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 王令麟 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 王令麟 卓柏卡布拉 火星 王令麟 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 ps美美妍 希爾思 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王令麟 台灣民眾黨 大家來說鬼

熱門新聞

妻買火龍果…問怎麼賣？真相笑炸

內衣店店員給麵包！6歲童吃完窒息倒地

賓士借朋友把妹2天！儀錶板驚見「5燈獎」

豪大雨深夜再擴！下周恐有颱風生成

他拿錯身分證瞬間尷尬　網友一看反求買

製作人飆罵大根：誰放這王八蛋來的！

14月女嬰「躺爸爸旁3天等喝奶」鄰居聞屍臭破門

女友出國念書提分手　男曝結局網淚崩

放棄音樂幫養家…丁小芹胞弟暴斃在酒瓶跟藥品堆中

今年新iPhone傳9/10發表、9/20開賣

隋「性」男泡麵加料迷昏網友　性侵判刑

台中女大生遭輾斃！貨車轉死亡彎道奪命

嬤被魔神仔牽走　山林迷失10小時

基隆市長30年前舊照出土　撞臉三浦春馬

女屍詭失蹤！他詭揭「冥婚」暗黑產業鏈

更多

最夯影音

更多

林俊傑捕獲「野生林距離」偷錄影　想嚇她還練習：可以跟妳拍照嗎XDD

純手工製作！為7隻奶狗蓋家園　神人徒手打造「超狂泳池汪豪宅」

《好聲音》選手告白「我好喜歡楊丞琳」　李榮浩下秒放閃 : 我也是！

獨家／鬼鬼拍《啦咪啦咪》精神超嗨　和記者玩射擊遊戲..意外吻上了？！

牽3歲女兒倒垃圾「小手掙脫暴衝」 　遭對向車撞倒地...母：來不及抓她

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面