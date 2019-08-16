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瑪家鄉運兼豐年祭　內埔警把握時機宣導酒駕新制+長者行安

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▲屏東縣內埔警方利用瑪家鄉運兼豐年祭宣導酒駕新制及年長者行的安全，獲得很大回響。 （圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣內埔警方利用瑪家鄉運兼豐年祭宣導酒駕新制及年長者行的安全，獲得很大回響。 （圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

鑑於高齡者交通事故頻傳，為加強宣導長者遵守交通規則及路權，屏東縣內埔警分局15日利用瑪家鄉公所在北葉國小舉辦全鄉豐年祭及鄉運機會，主動向該公所爭取設攤宣導，讓部落鄉親瞭解長者交通安全及酒駕新制的重要性。

▲屏東縣內埔警方利用瑪家鄉運兼豐年祭宣導酒駕新制及年長者行的安全，獲得很大回響。 （圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼內埔警分局長蔡耀順與瑪家鄉小朋友合影、宣導年長者交通安全。

▲屏東縣內埔警方利用瑪家鄉運兼豐年祭宣導酒駕新制及年長者行的安全，獲得很大回響。 （圖／記者陳崑福翻攝）

為使宣導貼近原鄉，分局長蔡耀順穿上原民背心，率同交通組長巴龍祥等人員和原民朋友「搏感情」，讓在場鄉親瞭解高齡者由於年紀漸長，生理上的反應較年輕人為差，行駛（或步行）於道路上應更注意交通安全，且應徹底瞭解路權的歸屬，穿插有獎徵答活動，場面很熱絡；並呼籲長者外出應著亮色衣服，另發送爆閃扣燈，讓長者於晨運及夜間外出時使用。

由於瑪家鄉運結合豐年祭舉辦，吸引近千位鄉親參與；警方把握機會強力放送7月1日上路的酒駕新制規定，除了罰額提高外，無論拒測及共乘者，都有嚴格的罰則，希望鄉親一定要記得「酒後不開車」。

蔡分局長表示，嚴重的交通事故往往造成兩個家庭的破碎，進行交通宣導希望民眾遵守交通規則，養成正確的用路習慣，減少事故發生，確保民眾生命財產安全，未來警方將持續進行宣導，確保轄區的交通順暢與平安。

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關鍵字：屏東,內埔,瑪家,豐年祭,警察

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