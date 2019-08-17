愛情力量的牽引　內蒙古畫家定居萬丹…開畫展

▲屏東縣萬丹藝術文化協會邀請畫家林烽，於8月18日起31日，在屏東縣立圖書館萬丹分部舉辦「林烽烙畫創作展」。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬丹藝術文化協會邀請為了愛情定居萬丹的內蒙古畫家林烽，於8月18日起31日，在屏東縣立圖書館萬丹分部舉辦「林烽烙畫創作展」，帶領藝文愛好者一走讀他出生的內蒙古與看到屏東的故事。

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▲▼林烽在創作時專注神情。

1968年出生的林烽，從小就學畫；有一次，賣烙筆的廠家想找一位會畫畫的人，於是找上他，他畫了畫給他們看，讓他們大為驚艷，廠家因此致贈他一支烙筆，一畫就愛上烙畫，從此走入烙畫的世界，並不斷靠自己摸索、精進，用烙畫來寫所見、所思、所聞的故事。

▲▼義守大學黃永成教授（左起）、萬丹藝術文化協會理事長林燕輝、畫家林烽、蒙古風情作品。

秉持對藝術的熱愛，他上討論繪畫等藝術的網站聊對作品看法，認識在國中教美術的老師，兩人交談甚歡，萌生情愫，兩年後，老師飛到對岸和他結婚，讓他放棄在原本高薪的電信工程師的工作，和太太回台灣定居。

▲▼林烽導覽作品。

來台那年他32歲，那段時間，他還沒有工作權，人生瞬間歸零，尋找再出發的機會。林烽回憶說，那是他最苦悶的日子，但也把握這段時間思考和閱讀，為後來的烙畫創作打下深厚基礎。在台第一幅烙畫終於在誕生在2012年12月完成。

林烽目前住在萬丹，開了個人工作室，有人感到很好奇，但也結交了很多朋友。他說，「這裡是我的家，我的心在哪裡，哪裡就是我的家」。

為了這次畫展，他把出生內蒙古傳統風俗、服飾、宗教、風光等遠方的故事、異國風調，及他所看到的屏東以畫筆方式呈現出來，和鄉親一起分享。

屏東縣萬丹藝術文化協會理事長林燕輝表示，今年初受邀參觀林峰老師在屏東美術館發表個展時，結下了因緣；該協會希望萬丹是個充滿藝術文化的鄉鎮，期望鄉民都能有機會欣賞特別的畫，聽聽遠方異域的故事，邀請林老師舉辦這次個展。

榮譽理事長李太豐表示，樂見協會持續舉辦類似展覽，讓萬丹成為文化藝術匯集之地，吸引更多鄉親熱烈參與。