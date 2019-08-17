墾丁租用電動自行車旅客多　屏監警恆春聯合稽查保安全

▲屏東縣交通隊會同監理站等單位，16日到丁地區電動自行車租賃業者檢查業者電動自行車是否有改裝、黏貼懸掛合格標章等規定。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣交通隊會同監理站等單位，16日到墾丁地區電動自行車租賃業者檢查業者電動自行車是否有改裝、黏貼懸掛合格標章等，以確保旅客及用路人的交通安全。

警方說，電動自行車產業已成為時下最夯的代步工具，更是自由行背包客暢遊交通工具首選屏東縣恆春墾丁地區，隨著國內外背包客旅遊人數提高，在道路上交通違規也屢見不鮮，更有擅自改裝調高電動自行車行駛限速規定，導致交通事故發生，威脅用路人交通安全。

為導正電動自行車使用，確保民眾騎乘電動自行車安全，屏東縣道安會報會同消保官盧仲炬、交通部路政司、財團法人車輛安全審驗中心、警察局交通隊、屏東監理站等單位，16日至墾丁恆春地區等4處電動自行車租賃業者，就出租車輛是否黏貼懸掛合格標章、車輛外觀與審驗合格證明書有無明顯改裝差異等項目為檢查，並對不合格的部分向業者宣導說明，要求配合辦理。

警方說，依道路交通管理處罰條例規定，電動自行車指經型式審驗合格，最高行駛速率在每小時25公里以下，車重（不含電池）在40公斤以下之二輪車輛，且電動自行車應經檢測及型式審驗合格，並粘貼審驗合格標章後，始得行駛道路，另立法院日前已三讀修正「道路交通管理處罰條例」，駕駛電動自行車超過25公里速限者，可處新臺幣900元至1800元罰鍰、未戴安全帽可罰300元、擅自改裝可處1,800元至5,400元。

屏東縣道安會報呼籲，請電動自行車業者應注意提供合格車輛給消費者選購及租賃，另外民眾除選用合格電動自行車外，並應遵守電動自行車交通規則，以維護交通安全。