西南氣流山區豪大雨　台24線霧台坍方17日搶通

▲台24線土石流，里港警分局會同公路總局潮州工務段人員設置封鎖線，禁止通行，進行搶修 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

受西南氣流帶來豐沛雨量影響，屏東縣霧台鄉台24線發生邊坡坍方，交通中斷，轄區的里港警分局霧台派出所員警已會同公路總局潮州工務段人員設置封鎖線，禁止通行，進行搶修，預計明17日中午搶通。另霧大便橋及往大武路段方向土石坍方部分，預計稍後可以搶通。

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▲▼警方會同工務段封鎖道路。

這波西南氣流引進大量雨水，導致屏東縣瑪家、瑪家、三地門、泰武等山區下起豪大雨，至下午3點為止，新瑪家下了288毫米、瑪家268毫米、三地門249.5毫米，受此影響，霧台鄉台24線42公里600公尺邊坡出現坍方，佔據兩線道路，交通阻斷，里港警分局霧台所員警會同公路總局潮州工務段設置封鎖線，禁止車輛通行。

高樹鄉新豐村合興路一度積水深約30公分，長達25公尺、寬6公尺，有一戶無人住的民宅淹水，警方派員管制交通，目前水位已退。

瑪家鄉屏35線2公里處，北瑪道路往舊瑪家方向道路土石滑落，轄區的內埔警分局已派員實施道路封鎖管制，目前進搶修。

而屏東縣沿海地區，受此影響，出現長浪，海浪波濤洶湧，令民眾心驚。根據中央氣象局資料顯示，西南風偏強的現象明天過後會減緩，但18日起轉為受到低壓帶的影響，台灣周遭水氣仍多，天氣還是不穩定，籲請民眾注意。