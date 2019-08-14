超商最強國民飲料！小7「黑白雙珠」熱銷2000萬杯　清涼氣泡新飲品季節限定

▲小7自推出珍珠系列飲品以來，已熱銷超過2,000萬杯。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

台灣人超愛喝珍珠奶茶！根據外部統計，國人一年可喝掉超過十億杯，堪稱最強國民飲料。對此，看好珍珠飲品受到消費者喜愛，小7跟全家紛紛推出珍珠系列新飲品，預計又將掀起一波嘗鮮潮。

自2017年起，小7就推出現做珍珠飲品系列，主打訴求甘蔗清甜的白珍珠及黑糖蜜漬珍珠，至今「黑白雙珠」已熱銷超過2,000萬杯，約可堆疊出5,118座101的高度，成為另類「小金珠」。

因此，看好消費者喜愛珍珠飲品，小7於14日起再推出「蜜柚氣泡珍珠」全新飲品，使用日本柚果汁搭配氣泡水，最後加入白珍珠，提升清涼感。特大杯售價75元，季節限定100萬杯。

小7指出，目前珍珠系列品項數多達6種，包括珍珠純奶茶、黑糖珍珠撞奶、咖啡珍珠歐蕾、黑糖冬瓜珍珠及最新的蜜柚氣泡珍珠等。另自即日起至9/10，購買2杯珍珠系列飲品，任選享第2杯7折。

至於全家Let’s Café私品茶則再推第四波飲品，為焦糖珍珠Q奶及夏日檸檬飲。其中焦糖珍珠Q奶使用白玉珍珠+椰果再搭配鮮奶混合，甜而不膩，會員價49元。

而夏日檸檬飲也同步上市，選用屏東所種植的優利卡品種檸檬並鮮榨成汁，滿足消費者清涼消暑需求。會員價49元。同時，全家還推出芒果牛奶酷繽沙，售價同樣為會員價49元。