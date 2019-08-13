超商「史上最貴土司」！27層手工摺疊波浪每天現烤　小7獨賣限量20萬份

▲昂舒巴黎轉型虛擬烘焙坊進駐全台小7。（圖／業者提供，下同）



記者曾婉婷／綜合報導

為搶攻國內烘焙市場每年高達600億元商機，繼全家便利商店推出要價150元的「皇后土司」家庭號後，小7也整合集團資源開創「烘焙訂製」銷售模式，首波推出兩款「波浪丹麥土司」，主打手工製作的27層摺疊工藝，加上使用特級食材，每日限量預購烤焙，但其價格也創下超商有史以來最高價，每條售價188元。

根據小7統計，去（2018）年賣出超過2億個麵包及三明治，相當於每秒賣出6.3個麵包類商品，平均每人一年到門市買過8.7個麵包。目前麵包共有兩大品類，除了袋裝機製麵包和現烤麵包，又新增「烘焙訂製」全新型態的銷售模式，用統一企業旗下精品烘焙品牌昂舒巴黎以「虛擬烘焙坊」進駐，消費者預購後才烤焙製作，24小時都能接單。

其中，看準國人對土司類烘焙商品的喜愛，昂舒巴黎烘焙訂製首波主打「波浪丹麥土司」，強調層層摺疊烘烤多層次口感，共有兩種口味可選擇，分別為「海鹽松露」與「絕品奶油」，售價皆為188元。自即日起可在全台小7預購，限量20萬份。至於現烤直送麵包，小7目前已導入26家門市，品項數多達70種。

而全家目前除了販售袋裝機製麵包外，自家的福比麵包廠也不斷推出差異化商品，像是強調不加一滴水，只用100%台灣新鮮牛奶製成的「皇后土司」，以及今年3月份鎖定家庭早餐需求推出的「匠土司」系列產品等。業者指出，皇后土司自推出以來皆有消費者持續選購，但目前該商品正進行改版，7月起已暫停預購，預計於8月底改版上市。