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台南市消防之友會頒救災救護獎勵金　表揚成功拯救OHCA患者救護員

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▲台南市消防之友會第5辦事處，於消防局第5救災救護大頒發救災救護有功工作獎勵金，鼓勵成功搶救OHCA患者之4名救護員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防之友會第5辦事處，於消防局第5救災救護大頒發救災救護有功工作獎勵金，鼓勵成功搶救OHCA患者之4名救護員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防之友會第5辦事處，於消防局第5救災救護大隊，由處長薛文祥、名譽處長羅崑丁及多位副處長親臨會場頒發救災救護有功工作獎勵金，鼓勵成功搶救OHCA患者之4名救護員。

此次獎勵為患者經歷OHCA狀態，經救護員之及時搶救得宜，讓患者成功出院維持CPC1（大腦皮質功能良好；病人辨識清楚，說話有條理，一般生活可自理，活動如常人）狀態出院，是非常難能可貴，俗話說，救人一命 勝造七級浮屠，搶救過程救護人員賣力演出，辛勞得力實值得表揚以資鼓勵。

▲台南市消防之友會第5辦事處，於消防局第5救災救護大頒發救災救護有功工作獎勵金，鼓勵成功搶救OHCA患者之4名救護員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2019年2月11日下午3時26分，大橋專救接獲永康區振興街救護勤務，由隊員李俊賢及卓佳瑩出勤，患者因胸痛欲就醫，突然意識不清失去呼吸心跳，救護人員立即實施CPR、使用AED電擊兩次，同時建立呼吸道、注射給藥，並積極搶救患者，緊急送往醫院。

2018年3月23日22時47分大橋專救接獲某高工網球場疑似患者OHCA救護勤務，由隊員林威男、邱典軍出勤，患者原為身體不適，有喘不過氣的現象，隨即倒地，經旁觀民眾實施CPR，救護人員接手使用AED並繼續CPR，電擊1次後送醫，患者康復出院。

▲台南市消防之友會第5辦事處，於消防局第5救災救護大頒發救災救護有功工作獎勵金，鼓勵成功搶救OHCA患者之4名救護員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局第5大隊大隊長黃輝林說，消防之友會第5辦事處於本2019年7月24日成立，處長薛文祥、名譽處長羅崑丁感念消防員平時為市民之付出，本著取之社會用之社會及拋磚引玉之理念，籌集大眾資源積極獎勵成功搶救市民生命財產之消防員，直接鼓勵消防員能做的更多做的更好且喚起社會對消防人員勇於任事，冒險犯難之認同感，讓台南市市民生命財產之安全更加獲得全面之保障。

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關鍵字：台南市,消防之友,獎勵金,OHCA,救護員

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