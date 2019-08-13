台南市豪大雨宣布停班停課　黃偉哲：全盤考量市民安全

▲台南市長黃偉哲指出，宣布停班停課1天，是考量市民安全與權益。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市豪大雨，台南市長黃偉哲8月13日上午6時12分宣布台南市停班停課1天，黃偉哲指出，中央氣象局在12日指出會有一波豪雨襲擊，入夜之後開始雨量變大，然後開始陸續傳出各地有災情，淹水的部分傳出來，為了市民安全，所以宣布停班停課1天。

黃偉哲說，13日上午5時，市府防災中心就提升為二級開設，三級開設是以區為單位，二級開設是以全台南市為單位，所以我們就全市警戒，那因為陸續傳出災情，淹水有淹到膝蓋，有淹到腳踝，甚至地下道有淹到一半，發現高180公分，一層樓高了，所以必須要儘快的處置。

黃偉哲說，市府在上午6時12分宣布全市停班停課，有人說那為什麼雨下在局部要宣布全市停班課，那是因為如果宣布局部，有些人住在這個停班停課區外，他就要上班上課，會造成整個秩序大亂，所以說造成通勤不便，有時候是父母住在這個停課區外，兒子在停課區內，會造成混亂，所以研判之後還是全市停班停課。有人說，若萬一是下半天，雨又停了怎麼辦？那這不是市府有辦法考量，因為造成一會兒要上班，一會兒要停班，居民的生活秩序大亂，與其這樣的話，經過考量之後宣布全天全市停班停課，這是不得已的決定。

黃偉哲說，中央氣象局過去的停班停課標準是24小時內，雨量下350毫米。這時候才達到停班停課，可是台南市6小時就已經下了240、250毫米。市府不能等到1天後再宣布停班停課，1天後搞不好水都已經退了，但是傷害已經造成，所以他覺得其實當機立斷，雖然是6小時，但是已經造成淹水，民眾需要時間來清理家園，需要時間來做一些災害的搶救措施，所以雖然沒有達到24小時350毫米，但是市府還是必須要快點決定要停班停課，那這是他做決定，所以他負責，經過跟幕僚跟氣象氣象預報人員討論之後，市府就宣布在6時30分，宣布停班停課。

對於民眾問說，為什麼不在6時、5時30分宣布，黃偉哲說，5時30分至6時還在討論災害的情形，以及雨量會不會延續，市府都還在討論，已經盡可能提早在民眾出門前，盡量提早宣布，不要造成民眾出門塞在路上，才能收到停班、停課的消息，所以市府已經盡力做好這個該注意的地方、該顧慮到民眾的地方，市府已盡全力。

黃偉哲說，這次災害主要集中在市區，主要在永康、仁德、歸仁，尤其是仁德交流道的地方，三爺宮溪已經溢堤了，它的堤防高度是7.8，水位經過估算，超過7.8，所以說溢堤之後就造成，內水排不出去，外水會淹進來。所以說造成現在的工業區也好，交流道也好，都淹大水。所以說就天然的雨量已超出了人為的水利設施的防救範圍，當然對於市區，所謂東區、北區，像小東路地下道的部分，仁德區的部分或是地下道的部分淹水。尤其像永大路、大灣路、崑山大學的部分也都淹水，但市府還是必須要去做這樣的一個動作，這是短時的強降雨，雖說雨來得快，去得也快，待會兒雨停了，那水就會退，但是民眾需要時間來清理家園，才做停班停課抉擇。

對於三爺宮溪溢堤的部分，黃偉哲說，三爺宮溪堤溢堤，就表示沒有辦法抽水，那因為抽進去，就溢出來，抽了也是白抽，這已經超過了水利設施的這個防救範圍，所以市府只能做搶救人員基建物資的動作，那目前為止也是朝這個方向做，還好雨後來在上午6時40分以後就變小了。那目前為止，在大概8時左右，三爺溪的水位已經降到比堤防還低了，所以這時抽水作業就可以進行，就可以把積淹水、積水的部分往三爺溪來抽。所以說這樣水位就會退得快，所以說三爺溪水位已低於堤防，所以抽水作業馬上即刻展開，相信抽完之後不久，民眾家裡就比較不會淹水。

黃偉哲強調，做停班停課的決定沒有政治考量，因為是符合民意的要求，為什麼做全區停班停課，為什麼做全天停班停課，這部分市府都有交代，那為什麼不能太早決定，也不能太晚決定，人家都已經出門了，甚至已經到到班了，再宣布又要回去一次，又要被罵，所以他覺得時機點宣布的選擇也是不得已，最後選擇在民眾快要上班、還沒上班、還在家裡的情況下宣布停班。