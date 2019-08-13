台南泥水淹地下室險滅車頂、積水高達半個鐵門　網哭：像回到八八風災

▲ 台南淹大水，地下室的車已經快要滅頂 。（圖／翻攝自爆料公社）

記者張嘉晏／綜合報導

台南市今（13日）凌晨受豪大雨影響，市長黃偉哲6時多宣布台南停班停課，網友們也紛紛在各社團貼出當地災情，包含永康、東區、歸仁及仁德等地區，不僅有地下室淹到車子快滅頂，還有網友指出，上次見到這樣的慘況應該是10年前的八八風災了。

水利局指出，13日豪雨最大時雨量以歸仁區109.5毫米最高，永康98.0毫米次之。造成多處積水。最大3小時雨量超過180毫米的有永康、歸仁區、仁德、東區4區，最大累積雨量來看，以永康區196mm 最大，其次是歸仁區（188.5mm）、仁德區（183mm）及東區（180mm），已達中央氣象局3 小時累積雨量100mm 以上之豪雨特報類型。

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網友們紛紛在各大爆系社團、PTT貼出各地災情，有人表示大同路二段某處地下室已經快要把普通轎車給滅頂；另外三爺宮溪水暴漲，仁德區水淹了快半個鐵捲門高，路上僅有幾名行人，以及辛苦的警察站在路中央待命。

▲▼ 仁德區馬路淹成河。（圖／翻攝自爆料公社）

市長黃偉哲也在今早表示，三爺宮溪堤溢堤，就表示沒有辦法抽水，因為抽進去就溢出來，抽了也是白抽，已經超過了水利設施的防救範圍，所以市府只能做搶救人員基建物資的動作。不過還好6點40分之後雨勢轉小，溪水位也低於堤防，相關單位馬上就展開抽水作業。

此外，台南市時代力量議員林易瑩也在臉書貼出各區受積水影響所管制的路段，提醒用路人小心行駛、注意安全。

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