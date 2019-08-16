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台南市7大土地開發案接續啟動　提供優質產業及生活環境

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▲台南市地政局近期規劃7個大型土地開發案，提供優質產業及生活環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市地政局近期規劃7個大型土地開發案，提供優質產業及生活環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應中美貿易戰所引發的台商回流潮，及大台南發展的需求，台南市長黃偉哲指示相關單位積極辦理土地開發，提供優質環境，吸引外地建商和台商陸續來台南投資，台南市地政局近期規劃7個大型土地開發案，提供優質產業及生活環境。

7個大型土地開發案：「南科特定區開發區塊F、G區段徵收」、「喜樹灣裡市地重劃」、「北安商業區市地重劃」、「安南區怡中市地重劃」「北區賢豐市地重劃」、「永康六甲頂醫療專用區市地重劃」及「永康崑大路市地重劃」等，以便提供更完善之生活服務、就業人口及公共設施需求。

▲台南市地政局近期規劃7個大型土地開發案，提供優質產業及生活環境。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府為因應南科台積電設廠帶動住商及交通需求，地政局首先於善化區及新市區辦理「南科特定區開發區塊F、G區段徵收」開發，開發區面積100.13公頃，提供可建築土地64.02公頃、公共設施31.85公頃、灌排專用區0.26公頃及農業區4公頃，可強化台南科學工業園區周邊生活服務發展環境，並整備特定區交通及防救災系統，引導科學園區周邊土地有序漸進發展，目前區段徵收範圍及抵價地比例報送中央審查中，預計明年啟動徵收公告及工程作業。

另為降低南區喜樹灣裡地區因地勢低窪及潮汐造成淹水問題，於台86快速道路起點2側辦理南區「喜樹灣裡市地重劃」，開發區面積29.73公頃，提供可建築土地18.19公頃，公共設施11.54公頃，興建滯洪池及抽水站，目前排水計畫審查中，預計明年啟動徵收公告及工程作業。

台南市府為因應安南區人口快速發展，並提升安南區商業服務及防洪機能，於安通路5段北側及北安路2段西側規劃「北安商業區市地重劃」、怡安路果菜批發市場西側規劃「安南區怡中市地重劃」，這兩區開發面積共計46.09公頃，提供可建築土地28公頃，公共設施18.09公頃，除增加住商用地外，並設置抽水站或滯洪池大幅降低附近地區淹水問題，北安商業區中央已同意開發，後續辦理公告及工程作業；怡中市地重劃範圍經本市市地重劃委員會通過，後續重劃計畫書將報請中央同意後辦理公告及工程作業。

為強化北區因快速發展所衍生商業及停車需求，在和緯路北側辦理「北區賢豐市地重劃」，開發區面積15.03公頃，提供可建築土地9.96公頃，公共設施5.07公頃，目前已辦理重劃範圍勘選作業，預計109年辦理市地重劃公告及工程作業。
因應大台南地區民眾醫學中心就醫需求，於奇美醫院後側辦理「永康六甲頂醫療專用區市地重劃」開發區，面積4.091公頃，提供可建築土地2.618公頃，公共設施1.473公頃，完成後有效紓解該區醫療用地不足及周邊區域再發展，目前辦理重劃計畫撰寫，工程部分辦理委託專案管理，預計109年第1季辦理市地重劃公告及工程作業。

因大灣交流道開通後永康大灣地區人口快速發展導致附近公共設施不足的問題，崑山科大東北側規劃「永康崑大路市地重劃」開發區，面積4.339公頃，提供可建築土地2.584公頃，公共設施1.736公頃及0.019公頃之灌溉設施專用區，目前辦理重劃計畫撰寫，工程部分辦理委託專案管理，預計109年第1季辦理市地重劃公告及工程作業。

台南市地政局長陳淑美表示，目前這些土地開發案散佈本市善化、新市、安南、永康、北區及南區等多個行政區，透過整體開發方式，將區內所需的公共設施興闢一次到位外，全體市民共享開發果實，如南科的道路興闢可紓解園區上下班塞車問題，安南區的滯洪池和抽水站可紓解淹水問題，奇美醫療專區可增加醫學中心的醫療空間，紓解病床不足的問題，這些開發區的指標公設所帶來的外溢效果顯而易見，相信這些即將辦理開發區對於大台南未來的發展有顯著的效益。

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關鍵字：台南市,土地開發案,啟動,優質產業,生活環境

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