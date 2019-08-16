韓國瑜「1天至少批10份公文」 鄭文燦:每週約225份是基本量

▲桃園市長鄭文燦16日受訪詢問每天批幾份公文時指出，平均每週約225份，這是基本量。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對高雄市長韓國瑜說「每天批10件公文」，桃園市長鄭文燦16日受訪時表示，重要的政策、預算以及人事案，基本上是需要經過市長同意或授權才能核定，一週大概有225份左右公文，這是基本量，若有某些類型公文需市長同意的話，量還會略為增加。

▲桃園市長鄭文燦16日出席「桃園市科技防災暨捐贈消防人命救援器材捐贈典禮」上時做出回應。（圖／記者沈繼昌攝）

桃園市長鄭文燦16日上午出席出席「桃園市科技防災暨捐贈消防人命救援器材捐贈典禮」，會後接受媒體聯訪詢問有關高雄市長韓國瑜說「每天批10件公文」，鄭文燦指出，市府重要的政策、預算以及人事，基本上是需要經過市長同意，或者市長授權的人員才能夠核定。

鄭文燦強調，他大概算了一下，一個星期大概平均有225份左右的公文，1個月有將近1000份公文，這個指的是基本量，如果特殊的指示或某些類型的公文，需要經過市長同意的話，這個量還會略略增加一點。

【更多新聞】

►凌虐+餵安眠藥止哭鬧！3月大女嬰恐成植物人 狠媽送醫「留假資料」落跑

►清潔工打掃廁所…驚見房客成「一堆白骨」！哥嘆：2年前曾見過他

►桃園市府與GQ跨界合作 全運會打造桃園城市品牌新亮點