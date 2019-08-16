清潔工打掃廁所…驚見房客成「一堆白骨」！哥嘆：2年前曾見過他

▲大溪警方14日據報有房東請清潔人員打掃出租房子，卻在廁所驚見一堆白骨。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大溪區有民眾通報民宅內發現一堆白骨，警方查出，14日有房東雇請清潔工打掃出租房屋時，在2樓廁所內發現一堆白骨，清潔工當場嚇得奪門而出，直覺農曆7月不要嚇死人！警方鑑識人員勘驗，初步已排除有外力介入，警方查出死亡時間已超過1個月，已報請桃檢相驗死因。

警方調查，據黃姓房東透露，房子是租給57歲的陳姓男子，因陳男已有一段時日未繳付房租，也未聯絡上人，事隔多月後想重新整理房子出租，僱請清潔人員打掃，根本不清楚陳姓男子是否已搬出，陳屍死者很可能就是陳男。

▲大溪警方14日據報某民宅廁所驚見一堆白骨，初步已排除人為外力致死。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方曾聯絡陳男的哥哥，他說，2年前曾與弟弟碰過面，當時弟弟曾提及身體不好，可能不久人世，但此後兩人就未再連絡，對於弟弟突然死亡，他並無意見。

警方表示，依照死者已成白骨外觀研判，死亡時間應該超過1個月以上，鑑識人員初步研判陳屍現場並沒有外力介入，至於真正死因有待檢方與法醫相驗後才能確認。

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