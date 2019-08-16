凌虐+餵安眠藥止哭鬧！3月大女嬰恐成植物人　狠媽送醫「留假資料」落跑

▲桃園市劉姓婦人去年8月涉嫌對3個月大女嬰凌虐還餵安眠藥，送醫治療卻留假資料落跑。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

「如此狠母令人髮指！」劉姓婦人去年8月因3個月大女嬰哭鬧不休，竟以搖晃撞擊方式想制止，甚至餵食安眠藥企圖讓女嬰停止哭鬧，後來察覺女嬰陷入昏迷趕緊送醫急救。院方發現女嬰有昏迷、腦出血、顱骨骨折等症狀，經急救挽回一命，但女嬰恐有成為智障、植物人之虞，但劉婦卻留下假資料落跑，檢方偵結依重傷害、遺棄罪嫌將劉婦起訴。

檢警調查，劉姓婦人去年5月生下女嬰，8月間某日因女嬰哭鬧，劉婦無法制止女嬰哭鬧竟將其猛烈搖晃，還撞擊堅硬物表面，甚至餵食安眠藥，直到發現女嬰陷入昏迷後才趕緊送醫；事後劉婦為躲避院方與警方追查，竟留下假的個資，趁醫護人員在加護病房忙於處理女嬰時落跑，院方後來找不到女嬰生母，打電話才發現劉婦留下來的是假資料，因此報警處理。

醫院診斷指出，女嬰因受虐導致顱骨、右手骨折，加上被不當餵食含有安眠性藥物，產生持續性缺氧、缺血，導致腎臟、肝臟受損，其中又以腦部傷害最嚴重，恐引發癲癇、意識障礙、視力不良與大腦萎縮，後續有可能成為智障、肢障、視障、精障，甚至癱瘓或植物人之虞。

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檢方偵訊時，劉婦坦承發現女嬰昏迷時曾將女嬰送醫，但對於凌虐、餵食安眠藥等方面卻交代不清，辯稱是女嬰自己摔下床撞到頭；同居的羅姓男子作證，劉婦平時無業，均靠他賺錢供養，當天劉婦自行將女嬰送醫後又離去。

檢方認為，劉女犯行明確，已觸犯遺棄、重傷害罪與妨害幼童身心健全發育罪，偵結依遺棄及重傷害罪嫌提起公訴，另外，依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑，考量劉婦曾有毒品前科，5年內再犯屬累犯，建請院方加重其刑。

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