桃園市府與GQ跨界合作　全運會打造桃園城市品牌新亮點

▲桃園市長鄭文燦率領市府團隊與時尚媒體GQ合作，今年全運會將以桃園城市品牌為新亮點。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

108全國運動會將於10月19日在桃園登場，市府15日舉辦「桃園xGQ跨界合作發布記者會」，市長鄭文燦表示，今年全運會即將在桃園舉行，國內運動選手精銳盡出，也是2020年東京奧運前哨戰，市府與男性時尚媒體GQ合作，以選手為中心，透過跨境與跨界方式，結合運動與流行時尚，為108年全運會打造全新面貌，也成為桃園城市品牌的新亮點。

這項跨界記者會15日上午在桃園國際機場華航園區內的諾富特飯店舉行，市府團隊邀請贊助廠商與運動選手代表出席，鄭文燦指出，全運會為國內規模最大體育賽事，今年競賽項目多達34項，參賽選手眾多，市府團隊將以嶄新與創新角度與GQ集結國內多位重量級設計師與影像工作者，塑造全運會整體風格。

▲桃園市長鄭文燦與市府團隊觀看今年全運會主題宣傳片。（圖／記者沈繼昌翻攝）

全運會宣傳影片由連續擔任三屆金曲獎的視覺統籌顏伯駿操刀，以鮮明色彩來翻轉全運會形象，GQ時尚主編Kevin Wang與明星攝影師Mr. Triangle合作，以跆拳道選手莊佳佳、韻律體操宋語涵、武術莊佳雯、射箭彭士誠、橄欖球宋哲宇、籃球簡祐哲與輕艇簡證嚴等7位桃園選手為主角，展現運動選手時尚新潮的一面，傳遞運動選手兼具速度與力量之美。

鄭市長強調，108年全運會開幕已進入倒數65天，市府為宣傳全運會將邀請不同縣市選手為全運會代言，在各縣市戶外看板與全國運動會主題曲MV中露出，以全運會為舞台，行銷多元城市運動特色，GQ邀請曾拍攝世大運形象廣告的尹國賢擔綱導演，曾與五月天、Nike等知名藝人、品牌合作的導演林承翰，為全運會拍攝2支形象影片，都將陸續曝光，邀請全民一起力挺全運會。

▲桃園市全運會各項運動設計的時尚海報也是賽是一大亮點，在會場上相當吸睛。（圖／記者沈繼昌翻攝）

新聞處長詹賀順說，全運會投入相當多資源，比賽後除希望體育場館永續使用外，也希望在市民心中留下更多感動，激發市民對體育運動的熱情，這是市府舉辦全運會的最終目標。

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