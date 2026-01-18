　
社會 社會焦點 保障人權

台南變態男潛入大學女廁偷拍！剛被判刑「又拍一次」下場慘

▲台南地院認定陳姓男子侵入女同事住處性侵成立，判處有期徒刑10年。（圖／記者林東良攝）

▲台南21歲王姓男子潛入女廁偷拍，被判刑後又再度前往同間大學偷拍。（資料照／記者林東良攝）

記者柯振中／綜合報導

台南市一名21歲王姓男子，2025年3月潛入某大學女廁偷拍女大生如廁畫面遭判刑，事隔僅3個月又重返同校故技重施，再度被查獲。台南地方法院審理後，認定其短時間內再犯，惡性不輕，依無故攝錄他人性影像未遂罪判處有期徒刑3月，得易科罰金，但為避免再犯，裁定不得緩刑，全案仍可上訴。

首次偷拍失風　判刑後未收斂

根據判決書內容，王男2025年3月11日下午2時許，潛入該大學一處女廁躲藏，持手機偷拍隔壁隔間女大生如廁畫面，因發出聲響遭女大生發現，隨即通報校方並報警。警方到場後將王男逮捕送辦，台南地院於去年9月依無故攝錄他人性影像罪判處3月徒刑，可易科罰金。

再度潛入女廁　3個月後又犯

未料王男並未記取教訓，僅相隔3個月，便2025年6月22日下午2時許，再次前往同所大學，這回躲進學生活動中心3樓女廁，並從隔間下方空隙伸出手機，企圖偷拍女大生如廁畫面。女大生察覺異狀後受到驚嚇逃離並報警，王男雖未得逞，仍遭警方循線查獲。

▼王男2度潛入女廁偷拍，法官這次不給緩刑。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

▲廁所。（示意圖／翻攝自pakutaso）

法院認定未遂犯　不准緩刑

法院審理認為，王男已著手實施無故攝錄他人性影像行為，但因未發現實際拍攝影像，屬未遂犯。法官指出，王男為滿足私慾侵害他人隱私，造成被害人心理恐懼不安，且前案甫經查獲判刑又再犯，惡性非輕，儘管坦承犯行、態度尚可，仍判處3月徒刑，得易科罰金，並裁定不予緩刑。

未與被害人和解　量刑結果出爐

判決並指出，王男案發後雖表示已刪除手機影像，扣案手機亦未發現相關畫面，但至今未能與被害女大生和解或取得原諒，被害人也明確表示無調解意願。法院綜合各項情節後，判刑3月，如易科罰金以每日1,000元折算，並強調為防止再犯，不宜宣告緩刑。

 
01/15 全台詐欺最新數據

