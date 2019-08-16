綠黨民調：時代力量支持度剩6.9％　台灣民眾黨11.9％躍升第三大

▲時代力量在最新民調的政黨認同部分，輸給台灣民眾黨。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

綠黨15日在臉書公布最新民調，分別針對2020大選以及政黨認同進行分析，在台北市長柯文哲宣布籌組台灣民眾黨後，國民黨與民進黨的支持度並沒有受到明顯影響，但時代力量的支持度只剩下6.9％，而獲得11.9％支持度的台灣民眾黨，未來有望成為藍綠之外的第三大黨。

綠黨15日公布與三立新聞網94要客訴節目合作的民調數據，在2020總統大選支持度方面，現任總統蔡英文以44.7％勝過國民黨的韓國瑜35％，假如柯文哲以及郭台銘也投入選戰，蔡、韓、郭、柯4人的支持度分別為29.8％、26％、18％、17.2％。

▲柯文哲宣布組黨並與粉絲合照。

而在政黨認同部分，柯文哲宣布籌組台灣民眾黨之後，國民黨及民進黨的支持度仍維持在34.8％、26.1％，並未受到明顯影響，時代力量的支持度卻掉到6.9％，比台灣民眾黨的11.9％還要低，其他政黨的支持度則為基進黨3.3％、綠黨1.8％、親民黨1.2％，台聯以及新黨等則沒有達到1％的門檻。

其實，近日時代力量爆發退黨潮，就曾傳聞柯文哲有意延攬時代力量立委黃國昌入不分區立委，對此，時代力量立委徐永明表示，台灣民眾黨成立是好事，擴大第三勢力空間，讓人民在藍綠之外有更多選擇，時代力量日前也表明，期待與台灣民眾黨就價值、人才和政策等三方面與之競合，所以希望「柯主席不要一直吃時代力量豆腐」，假如台灣民眾黨有好人才要進軍不分區、組「影子內閣」，就趕快提出來，相信社會樂見。

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