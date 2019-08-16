獨／憲兵參謀長鄭禎祥接掌總統府侍衛室　少將主任陳逸夫涉私菸被拔

▲憲兵參謀長鄭禎祥接任總統府侍衛室主任。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

針對國安特勤私菸案，總統蔡英文要求嚴辦，總統府侍衛長張捷在第一時間轉任陸軍司令部委員後，由憲兵指揮官鍾樹明中將，接任侍衛長一職；接著，由於本次事件涉案層級最高的總統府侍衛室少將主任陳逸夫，近日也已經被拔除現職並調離，目前職缺已經敲定，由憲兵少將參謀長鄭禎祥接任。

國安局2日下午公布私菸案調查報告，因為涉案人員具有特勤維安任務，所以現場並沒有公布完整名單。不過根據檢調單位掌握的資料，這次涉案的層級部分，分別有少將1人、校尉級38人、士官兵37人。其中涉案的將官為在7月份才剛升少將的陳逸夫，近日已經調離現職，由檢調繼續偵辦中。

在接任人選方面，已經敲定由憲兵少將參謀長鄭禎祥接任。他在接任參謀長前，就擔任憲兵202指揮官一職，維安工作成為首要，特別是總統官邸的332營、總統府的211營都是管轄範圍，因此對維安的整體運作有相當程度的了解，可解決當前維安換血，在專業工作上恐有不熟悉的過渡期。

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