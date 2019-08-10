派出所不倫戀！　已婚53歲副所長與23歲女警同寢42分鐘全都錄

▲已婚林姓派出所副所長遭爆料與女警不倫戀。（圖／翻攝爆料公社）

記者李忠憲／台中報導

警界傳出不倫戀！清水分局安寧派出所已婚53歲林姓副所長，遭民眾在臉書「爆料公社」指控，與同所23歲洪姓女警搞曖昧，2人深夜同處一室長達42分鐘「辦事」，「所長疑知情不報」，連同監視器影片一併傳上，但不久即下架。清水警分局10日表示，林員已先調非主管並著手調查如屬實將依規定懲處，絕不寬貸。

民眾10日在爆料公社發文，指控「清水分局安寧派出所林姓副所長多次與下屬年輕女警員至樓上副所長室辦事，所長疑似知情不報。」並附上2段所內監視器影片。影片中，林姓副所長先從寢室出來，左右查看後，接著暗示洪姓女警從斜對面寢室悄悄進入副所長寢室，2人從晚間10點20分進入房間，11點2分離開，時間長達42分鐘，林員事後還移動交誼廳另一個監視器鏡頭。

▲▼林姓副所長與女警同處一寢室42分鐘，遭監視器全都錄。（圖／翻攝爆料公社）

據了解，林性副所長從警已有30多年，2018年5月從梧棲派出所巡佐調任安寧派出所巡佐兼任副所長。平時就熱愛旅行的他，臉書常PO上出國旅行照片，目前也正在國外。林員外型斯文，育有一女已大學畢業。如今竟傳出與自己女兒同年紀的女下屬有不倫戀，已引起同仁議論。

▲林姓副所長長相斯文，喜愛到處旅行拍照。（圖／翻攝爆料公社）

清水警分局表示，為端正警察風紀，林姓副所長已先調非主管職務，女警亦加強關懷及心理建設。2人是否有涉及不正常感情交往，已著手調查，如查證屬實，將依相關處理要點辦理。本分局絕對嚴禁發生警察人員與人發生不正常感情交往等違紀行為，如有違反，絕不寬待。

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